Мбаппе забил самый поздний гол ПСЖ в Лиге чемпионов с 2013 года

Нападающий ПСЖ отметился победным голом в дополнительное время матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0).

Таким образом, Мбаппе забил самый поздний мяч парижан в рамках ЛЧ (93 минуты и 14 секунд) после гола (93 минуты и 44 секунды) в первом четвертьфинальном матче против «Барселоны» 2 апреля 2013 года.

93 — Kylian Mbappé a marqué le but le plus tardif pour Paris en Ligue des Champions (93 minutes et 14 secondes) depuis celui inscrit par Blaise Matuidi (93 minutes et 44 secondes) en quart de finale aller contre Barcelone le 2 avril 2013. Suspense. #PSGRMA