Бензема не смог забить во всех шести матчах против ПСЖ на «Парк де Пренс»

Нападающий «Реала» , скорее всего, выйдет в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ .

Бензема играл с парижанами на «Парк де Пренс» шесть раз в своей карьере, однако ни разу не смог отметиться забитым голом.