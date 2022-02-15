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Бензема не смог забить во всех шести матчах против ПСЖ на «Парк де Пренс»

сегодня, 19:21
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

Нападающий «Реала» Карим Бензема, скорее всего, выйдет в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Бензема играл с парижанами на «Парк де Пренс» шесть раз в своей карьере, однако ни разу не смог отметиться забитым голом.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 21:11
ну надо распечатать!!! удачи Кариму!!!
goalaktika
goalaktika
сегодня в 20:18
Нужно исправить это дело как минимум дублем
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:10
Сегодня забьёт, но Реал проиграет.
kella
kella
сегодня в 20:03
Ну дык там так прописано в контракте!
beefs
beefs
сегодня в 19:30
похоже и сегодня не удастся забить...
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 19:30
Думаю, что тенденция может продолжится...
протон
протон
сегодня в 19:24
Хочется чтоб он играл, матч должен быть огненным
Не стоит рисковать Каримом,если в день матча ещё окончательно не ясно его состояние. Однозначно выпустить на замену. Мое мнение возможно и выпустят на игру, думаю интрига сохранится, возможно это и есть некая изюминка от Реала.
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