Бензема не смог забить во всех шести матчах против ПСЖ на «Парк де Пренс»

Нападающий «Реала» Карим Бензема, скорее всего, выйдет в стартовом составе на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.
Бензема играл с парижанами на «Парк де Пренс» шесть раз в своей карьере, однако ни разу не смог отметиться забитым голом.
😬 Karim Benzema has failed to score in all six of his previous matches against Paris Saint-Germain at the Parc des Princes #UCL pic.twitter.com/LnZ2Y9NXhP— WhoScored.com (@WhoScored) February 15, 2022
Не стоит рисковать Каримом,если в день матча ещё окончательно не ясно его состояние. Однозначно выпустить на замену. Мое мнение возможно и выпустят на игру, думаю интрига сохранится, возможно это и есть некая изюминка от Реала.
Не стоит рисковать Каримом,если в день матча ещё окончательно не ясно его состояние. Однозначно выпустить на замену. Мое мнение возможно и выпустят на игру, думаю интрига сохранится, возможно это и есть некая изюминка от Реала.