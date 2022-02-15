Месси делал хет-трики в Эль Класико и дразнил фанатов. А мог стать легендой «Реала»

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вчера, 20:04

Встретит знакомого и любимого соперника.

Месси был в шаге от игры за «Реал»

Историю с трансфером Неймара в «Реал» многие знают, бразилец сам ее рассказывал. Но к переезду в Мадрид был близок и Месси. В Росарио юного Лионеля рано заметили, агенты из Испании ездили к родителям юного футболиста постоянно. В Европе посредники вышли на бизнесмена Орасио Гаджоли, который сам из Росарио, но подружился с акционером «Барелоны» и советником президента клуба Гаспара.

Поскольку Гаджоли выбирал место жительства между Мадридом и Барселоной, то не сомневается: если бы оказался в столице, то Месси привезли бы сначала в «Реал». Агентов интересовали комиссионные, а не название нового клуба подростка. Хорошо для «Барселоны», что Решак одобрил сделку. Но дальше включились клубные бюрократы. Месси вернулся с родителями в Аргентину, а никто из Европы не звонил.

Директора отказывались платить за лечение парня гормонами роста и за проживание семьи парня в Барселоне. Один из них в гневе даже порвал готовый договор, как вспоминал позже отец игрока. Агенты связались с «Реалом», «Интером» и «Атлетико». Гаджоли вышел на «Мадрид» и активно вел переговоры. А дальше Решак в ресторане, где обсуждали сделку, написал «договор» на салфетке и обязался забрать Месси.

Причем это не легенда, салфетка хранится в рамке в доме Осорио Гаджоли, он ее показывал журналистам. Но это еще не конец истории. Уже после переезда семейства в Европу был большой конфликт с отцом Месси. Хорхе требовал больше чем 120 тысяч в переводе в евро в год, хотя тогда это был потолок для игрока «Ла Масии». Вальдано предложил столько же, но побоялся юридического конфликта с «Барселоной».

А Хорхе Месси использовал интерес «Реала», чтобы выбить рекордную зарплату, в пять раз выше, чем у других учеников. Позже «Реал» пытался выкупить Лионеля уже как игрока первого состава, но та история логично завершилась отказом. А вот в 13 лет все было иначе, в Барселоне орали на родителей Месси: «Не наглейте. Думаете, мы подписываем Марадону?» Но деньги нашлись, Вальдадо испугался судебной тяжбы по контракту.

Может, зря? Ведь Месси вырос и стал одним из главных мучителей в истории «Реала». Обстоятельства вынудили покинуть родной клуб, но о подвигах Месси в Эль Класико сохранилось много ярких воспоминаний.

Ноябрь 2005. Дебют в Эль Класико

За год до этого Месси просидел в запасе весь матч против «Реала», а «Барселона» выиграла дома 3:0. Но в ноябре 2005-го вышел в основе, провел на поле семьдесят минут, пока его не заменил Иньеста, и сумел отдать голевую передачу. Вернее, Это’О сам забрал мяч у Месси и забил гол. «Барселона» снова победила со счетом 3:0.

Март 2007. Хет-трик ради мировой

«Реал» Капелло не был легкой добычей для «Барселоны» Райкарда. Трижды на «Камп Ноу» гости выходили вперед, дважды ван Нистелрой и разок Рамос огорчали Вальдеса. Но 19-летний Месси забивал в ответ. Хет-трик стал первым из двух в Эль Класико. Кстати, в том сезоне Месси еще не был привычно результативным, поэтому матч помог рождению сверхнового снайпера.

Май 2009. Веселые 2:6 в Мадриде

Исторический матч, но веселье было односторонним. Касильяс пропустил шесть раз, дубли Анри и Месси ознаменовали знаменитое восхождение команды Гвардиолы к футбольной славе. «Барселона» смотрелась легко и красиво, оборона «Реала» — беспомощной и уязвимой. Месси к дублю добавил голевую передачу, его команда смотрелась великолепно. Великая игра для каталонцев.

Апрель 2011. Путевка в финал ЛЧ

Полуфинал Лиги чемпионов, в котором Месси перенес новые победы Роналду в турнире на три года. Гостевой дубль Месси в первом раунде противостояния означал, что в домашнем игре «Барселону» устроит ничья. Ее и увидели. Те два поединка были эмоциональными, даже скандальными, но конкретно Месси выступил эффективно. В те годы было заметно, как он злит «Реал». Лионеля тогда побаивались.

Август 2011. Месси взял Суперкубок

В первом финале Суперкубка Испании Лионель забил и отдал голевую передачу, сыграли 2:2 в Мадриде. В ответном матче через пару дней на его счету уже три результативных действия. Блестящая игра форварда принесла «Барселоне» очередной трофей. «Реал» сопротивлялся, но Вилью удалили слишком поздно, чтобы Моуриньо увидел камбэк. «Реал» старался, но бывали вечера, когда остановить Лионеля не мог никто.

Октябрь 2012. Лионель – Криштиану — 2:2

Классика противостояния Месси против Роналду. Португалец открыл счет в гостях – аргентинец ответил. Лионель вышел вперед, а затем Криштиану сравнял. Виланова и Моуриньо не выявили победителя, но той осенью мир уже понимал, что футбол будет вертеться вокруг драки двух гигантов. Будет ли нечто подобное в обозримом будущем? Лучший снайпер 2021-го года высказался по этому поводу.

Март 2014. Перестрелка с 7 голами

Шикарный триллер, Лионель забил три мяча – второй и последний раз против «Реала», а еще отдал одну голевую передачу. Хотя дубль Бензема и гол Роналду позволяли «сливочных» надеяться на положительный результат и даже победу, Лионель в тот вечер был неудержим. Команда Мартино огорчила команду Анчелотти в гостях. Посмотрим, что случится сегодня и через три недели в Мадриде.

Апрель 2017. Победный гол на 92-й

Тот самый привет трибунам «Сантьяго Бернабеу» — Месси показал футболку после победного гола на 92-й минуте матча. К тому времени «Реал» уже был в меньшинстве, и хотя Хамес Родригес сумел сравнять счет, первое и последнее слово было за Месси. Тот дубль прервал серию из пяти «сухих» Эль Класико в Примере. Чем ближе к тактическому закату была уникальная «Барселона» — тем сложнее Месси давались Эль Класико.

Декабрь 2017. Выездной разгром

В декабре 2017-го гол плюс пас Лионеля позволили «Барселоне» выиграть 3:0 в гостях. Последующий случай, когда Месси был против «Реала» в великолепном состоянии. Суммарно получаем 45 матчей (чаще не играл ни против одной другой команды), 19 побед, 11 ничьих и 15 поражений. Месси забил мадридцам 26 мячей, отдал 14 ассистов, суммарно 39 голевых действий в 45 играх, прекрасный результат.