«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов, забив 4 гола в 1-м тайме

«Манчестер Сити» забил 4 гола в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга».
Таким образом, «горожане» стали первой командой в истории ЛЧ, которая вела к перерыву гостевого матча плей-офф турнира в четыре мяча.
|Спортинг0 : 5Манчестер Сити
|Матч завершен
«Манчестер Сити» забил 4 гола в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга».
Таким образом, «горожане» стали первой командой в истории ЛЧ, которая вела к перерыву гостевого матча плей-офф турнира в четыре мяча.