ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига чемпионов 2021/2022

«Манчестер Сити» установил рекорд Лиги чемпионов, забив 4 гола в 1-м тайме

сегодня, 00:25
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)0 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» забил 4 гола в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга».

Таким образом, «горожане» стали первой командой в истории ЛЧ, которая вела к перерыву гостевого матча плей-офф турнира в четыре мяча.

Все новости
Мбаппе забил самый поздний гол ПСЖ в Лиге чемпионов с 2013 года
Сегодня, 01:14
Месси не забил два из четырёх последних пенальти в Лиге чемпионов
Сегодня, 00:55
Роналду забил первый гол в 2022 году. Криштиану не отличался 6 матчей
Сегодня, 00:44
«Реал» нанёс всего 1 удар по воротам в первом тайме матча против ПСЖ
Вчера, 23:55
Месси делал хет-трики в Эль Класико и дразнил фанатов. А мог стать легендой «Реала»
Вчера, 20:04Станислав Горин в блоге "Соккер" ХронографКомментарии13
Бензема не смог забить во всех шести матчах против ПСЖ на «Парк де Пренс»
Вчера, 19:21
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:06
Это серьёзная заявка за желания победить в Лиги Чемпионов УЕФА. Удачи
drug01
drug01
сегодня в 00:30
Отличное начало
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:27
Рад за них...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100