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Б. Силва: «Моя мама болеет за „Спортинг“, а папа — за „Бенфику“»

16 февраля 2022, 09:55
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)0 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился впечатлениями после победы над «Спортингом».

Я португалец, из другой части города. Моя мама болеет за «Спортинг», а папа — за «Бенфику». Было здорово забить здесь, в родном городе. Приезжать сюда на такие важные матчи — это всегда дополнительная мотивация. Но дело еще не закончено — впереди ответная игра в Манчестере.

Мы очень хорошо сыграли. И все же считаю, что в первом тайме мы не наиграли на четыре забитых мяча. Порой у нас что-то не получалось, но мы показали фантастический процент реализации при не слишком большом количестве голевых моментов. Победа на выезде со счетом 5:0 — отличный результат.

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Союзник противников
Союзник противников
16 февраля в 12:22
Папаша мой -большой чудак,он повторяет нам упрямо :"Торпедо" лучше,чем "Спартак"! А я болею за "Динамо"...
kasyak7
kasyak7
16 февраля в 10:56
Мама за Спортинг,папа- за Бенфику,а я вообще не из этой семьи
Futurista
Futurista
16 февраля в 10:35
А бабушка курит трубку, черный-пречерный табак...и болеет за Спартак)...
Ironigor
Ironigor
16 февраля в 10:01
И только сам Силва выиграл !)
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