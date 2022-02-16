Б. Силва: «Моя мама болеет за „Спортинг“, а папа — за „Бенфику“»

Полузащитник «Манчестер Сити» поделился впечатлениями после победы над «Спортингом».

Я португалец, из другой части города. Моя мама болеет за «Спортинг», а папа — за «Бенфику». Было здорово забить здесь, в родном городе. Приезжать сюда на такие важные матчи — это всегда дополнительная мотивация. Но дело еще не закончено — впереди ответная игра в Манчестере.

Мы очень хорошо сыграли. И все же считаю, что в первом тайме мы не наиграли на четыре забитых мяча. Порой у нас что-то не получалось, но мы показали фантастический процент реализации при не слишком большом количестве голевых моментов. Победа на выезде со счетом 5:0 — отличный результат.