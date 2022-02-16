Анчелотти: «ПСЖ отлично прессинговал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после поражения от ПСЖ.
Нужно напористее идти вперед в ответном матче. Мы уступаем в счете и должны лучше владеть мячом, чего нам не хватало в этой встрече.
Мы делали много неточных передач из-за их высокого прессинга. Они отлично прессинговали и доставили нам много проблем.
А Папо Карло, что хоте при такой тактике?))) конечно звездная ПСЖ будет прессинговать тех кто в автобусе сидят)
А Папо Карло, что хоте при такой тактике?))) конечно звездная ПСЖ будет прессинговать тех кто в автобусе сидят)