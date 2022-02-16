Анчелотти: «ПСЖ отлично прессинговал»

Главный тренер «Реала» дал комментарий после поражения от ПСЖ .

Нужно напористее идти вперед в ответном матче. Мы уступаем в счете и должны лучше владеть мячом, чего нам не хватало в этой встрече.

Мы делали много неточных передач из-за их высокого прессинга. Они отлично прессинговали и доставили нам много проблем.