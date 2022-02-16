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Анчелотти: «ПСЖ отлично прессинговал»

16 февраля 2022, 09:15
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после поражения от ПСЖ.

Нужно напористее идти вперед в ответном матче. Мы уступаем в счете и должны лучше владеть мячом, чего нам не хватало в этой встрече.

Мы делали много неточных передач из-за их высокого прессинга. Они отлично прессинговали и доставили нам много проблем.

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Все комментарии
протон
протон
16 февраля в 19:40
Мбаппе даже ничего не придумывал, просто ткнул мяч между двух столпов, которые забыли поставить шлагбаум. Ни скорости, ни дриблинга не понадобилось.
А Папо Карло, что хоте при такой тактике?))) конечно звездная ПСЖ будет прессинговать тех кто в автобусе сидят)
Накир
Накир
16 февраля в 13:11
А кто вам в этом помешал
Леха Малышев
Леха Малышев
16 февраля в 11:22
Я не удивлюсь, если ты и во второй игре выставишь автобус.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 09:21
Хозяева играли лучьше!
Cat01
Cat01
16 февраля в 09:21
Счёт по игре
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