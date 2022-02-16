Куртуа: «Мы пропустили глупый гол»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на поражение от ПСЖ.
Как вратарь ты хорошо понимаешь, что в таких матчах у тебя будет много работы. Я тщательно изучал, как Месси бьет пенальти, и старался играться с ним на линии ворот. Конечно же, в такие моменты нужна и удача.
Мы пропустили глупый гол. Мбаппе просочился между двух защитников и пробил низом мимо меня. Это поражение трудно принять, но мы не слишком хорошо сыграли. Наш план особо не поменялся — мы должны побеждать, чтобы выйти в следующий раунд. Надеюсь, что с помощью наших болельщиков у нас это получится.
А так, вчера не плохо так тащил.
А так, вчера не плохо так тащил.