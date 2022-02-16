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Куртуа: «Мы пропустили глупый гол»

16 февраля 2022, 09:39
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа отреагировал на поражение от ПСЖ.

Как вратарь ты хорошо понимаешь, что в таких матчах у тебя будет много работы. Я тщательно изучал, как Месси бьет пенальти, и старался играться с ним на линии ворот. Конечно же, в такие моменты нужна и удача.

Мы пропустили глупый гол. Мбаппе просочился между двух защитников и пробил низом мимо меня. Это поражение трудно принять, но мы не слишком хорошо сыграли. Наш план особо не поменялся — мы должны побеждать, чтобы выйти в следующий раунд. Надеюсь, что с помощью наших болельщиков у нас это получится.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
16 февраля в 14:25
Куртуа в домик, снова.
А так, вчера не плохо так тащил.
Свeтозар
Свeтозар
16 февраля в 13:15
Да к тебе то как раз претензий нет
112910415
112910415
16 февраля в 11:12
геройский вратарь ! ... а пассивная игра команды подвела
ОПС
ОПС
16 февраля в 10:54
Пусть и глупый, но это гол.
Nazi
Nazi
16 февраля в 10:42
Не мимо, а между :)
Cat01
Cat01
16 февраля в 10:24
Мастерство и гол!
Gahi
Gahi
16 февраля в 10:19
Ещё есть возможность дома отыграться. Удачи
Caniggia
Caniggia
16 февраля в 10:17
По игре ПСЖ победил заслуженно. Должны были забивать раньше, но получилось только на последних секундах.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 февраля в 10:09
Да ещё и на самой последней секунде.
tuj964r2d93p
tuj964r2d93p
16 февраля в 09:45
И очень обидный гол
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