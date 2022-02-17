Семак — о Кержакове в старте на «Бетис»: «Сделали выбор в пользу опыта»

Главный тренер «Зенита» объяснил, почему голкипер был включен в стартовый состав команды на матч Лиги Европы против «Бетиса» (0:1, первый тайм).

Выбор состава связан с поздним приездом. К сожалению, Сергеев пропустил первый сбор. Альберто приехал только на второй сбор, как и Адамов. Они были в расположение клуба дней 12, но этого мало. Те, кто адаптирован, те и лучше готовы.

Уже говорил, что Одоевский неплохо провел предсезонку. Конкуренция во вратарской линии у нас хорошая. Но сделали выбор в пользу опыта, в пользу Кержакова.

Вендел быстро набирается форму. Это очень важный игрок с хорошими качествами. Он обеспечивает переход из обороны в атаку. Надеюсь, что его хватит надолго в сегодняшнем матче.