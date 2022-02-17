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Семак — о Кержакове в старте на «Бетис»: «Сделали выбор в пользу опыта»

вчера, 20:59
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему голкипер Михаил Кержаков был включен в стартовый состав команды на матч Лиги Европы против «Бетиса» (0:1, первый тайм).

Выбор состава связан с поздним приездом. К сожалению, Сергеев пропустил первый сбор. Альберто приехал только на второй сбор, как и Адамов. Они были в расположение клуба дней 12, но этого мало. Те, кто адаптирован, те и лучше готовы.

Уже говорил, что Одоевский неплохо провел предсезонку. Конкуренция во вратарской линии у нас хорошая. Но сделали выбор в пользу опыта, в пользу Кержакова.

Вендел быстро набирается форму. Это очень важный игрок с хорошими качествами. Он обеспечивает переход из обороны в атаку. Надеюсь, что его хватит надолго в сегодняшнем матче.

Матч с «Бетисом» пропускает один из лидеров «Зенита».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:00
В воротах можно было никого не ставить.
Что есть Кержаков, что нет..
Cat01
Cat01
вчера в 21:51
Ошибки опыта...
Boricku
Boricku
вчера в 21:45
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:13
    Два гола уже пропустил.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 21:00
    Может дальше лучше будет
    beefs
    beefs
    вчера в 21:00
    тренерский штаб знает что делает...
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