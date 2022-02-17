Сергеев: «Дзюба – топ-форвард, у которого можно поучиться»

Новичок «Зенита» форвард поделился мыслями о конкуренции в атакующей линии петербургской команды.

Как оцениваю свои шансы заиграть в основе уже весной? Очевидно, что Дзюба – топ-форвард, у которого можно поучиться. Недавно он побил рекорд по голам в чемпионатах России, это о многом говорит. Юри Альберто тоже силен, он приехал из «Интернасьонала».

Для меня это хорошо: конкуренция закаляет, помогает прогрессировать. Я готов к этому и понимаю, что надо делать.

В чем я похож на конкурентов? В чем я сильнее их? Никогда не оценивал себя. От нападающего что требуется? Голы, голы и еще раз голы. Все просто. В футбол сложно играть не надо. Каждый выполняет свою работу. Если все будут приносить пользу команде, тогда она будет побеждать.

У всех форвардов есть свои сильные и слабые стороны. Артем – более габаритный нападающий, а мы с Юри чуть ниже ростом. Но и Артем может на скорости убежать, и мы можем выигрывать мячи вверху. Понятно, что я уже не вырасту до двух метров, но во многом мне надо прибавлять – в верховой борьбе, в ударах с левой ноги, например.