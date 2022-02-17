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Сергеев: «Дзюба – топ-форвард, у которого можно поучиться»

вчера, 00:28

Новичок «Зенита» форвард Иван Сергеев поделился мыслями о конкуренции в атакующей линии петербургской команды.

Как оцениваю свои шансы заиграть в основе уже весной? Очевидно, что Дзюба – топ-форвард, у которого можно поучиться. Недавно он побил рекорд по голам в чемпионатах России, это о многом говорит. Юри Альберто тоже силен, он приехал из «Интернасьонала».

Для меня это хорошо: конкуренция закаляет, помогает прогрессировать. Я готов к этому и понимаю, что надо делать.

В чем я похож на конкурентов? В чем я сильнее их? Никогда не оценивал себя. От нападающего что требуется? Голы, голы и еще раз голы. Все просто. В футбол сложно играть не надо. Каждый выполняет свою работу. Если все будут приносить пользу команде, тогда она будет побеждать.

У всех форвардов есть свои сильные и слабые стороны. Артем – более габаритный нападающий, а мы с Юри чуть ниже ростом. Но и Артем может на скорости убежать, и мы можем выигрывать мячи вверху. Понятно, что я уже не вырасту до двух метров, но во многом мне надо прибавлять – в верховой борьбе, в ударах с левой ноги, например.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Владимир 77 (раскрыть)
вчера в 19:55
Ну с этой скоростью и в этом направлении ему только в индустрию "кино для взрослых")
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:03
Он и лидер,он и топ,
и берёт всех на "гоп-стоп".
112910415
112910415
вчера в 10:19
надо подхваливать предпенсионного форварда ... отравить жизнь новичку вполне в его силах !
Gahi
Gahi
вчера в 09:24
Ивану Сергееву нужно оставаться самим собой и развивать свои индивидуальные способности, которые в него вложили родители. А учиться всегда надо на чужих ошибках и стараться их не повторять. Дзюбы всё что мог он уже всем показал, больше этого ему будет сложно что-то добавить, если только одно напакостить ближнему. Так что это может даже муха, а если эта муха еще и женского рода, то ради своего рода она превратится - в урода. Иван должен сразу понять что место в команде нужно добиваться только своим трудом и выкладываться полностью в игре. Только так пробивать себе дорогу и карьеру быть сильным игроком в конкурентной борьбе со всеми кто будет претендовать на место в основном составе "Зенита". Главное сохранить себя и не поддаваться провокациям со стороны шутников и завистников, которые всегда рядом готовы оказать медвежью услугу. Думаю у Ивана должно получиться в "Зените" по крайней мере надеюсь на это, удачи тебе Ваня.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 09:17
азмун вон как ломанул только пятки сверкали ,смотри как бы и тебе не пришлось спешно ретироваться
Владимир 77
Владимир 77 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 09:11
Про скорость,он наверное имел ввиду скорость рук
старина
старина
вчера в 08:33
Теперь Сергеев любимчик у Рукаку
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 08:19
Но и Артем может на скорости убежать(с)
Не помню такого.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:07
Ни чему хорошему у Дзюбы не научишься.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 08:01
Да уж Артём разносторонний парень, много чего умеет, и видосы снимать, и в костюме Дэдпула пройтись, и с Азмуном пошалить...Теперь вот Азмуна не будет, замена нужна...
1 984
1 984
вчера в 07:53
Явно не всему можно учиться у игрочишки.
Caniggia
Caniggia
вчера в 07:52
Сергееву надо сильно прибавить, чтобы не осесть на лавке Зенита, а потом не отправиться в Сочи. Пока его уровень далёк от уровня топ РПЛ и Дзюба ему не помощник.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:44
Лизнул так лизнул
radone
radone
вчера в 07:23
1.Как по94ся с тренером сборной
2.Как заставить всю страну себя ненавидеть даже будучи капитаном.
3.Как зашкварить свою карьеру и при этом все равно сохранить повязку.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 06:08
Страх оказаться перед Дзюбой тет-а-тет в раздевалке заставляет Сергеева восхвалять футбольные качества Дзюбы. А то еще мыло с пола заставят подымать.
ABir
ABir
вчера в 05:56
Дзюба плохому не научит
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 05:09
Честно говоря даже стыдно комментировать то чему можно поучиться у такого топ игрока. Может стоит пойти все таки своим путем.
Василий 50
Василий 50
вчера в 05:05
Топ-игрок он в России.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 02:58
Сергееву нужно помнить о руках.
kasyak7
kasyak7
вчера в 01:17
Дзюба топ-рукоблуд,ему бы в порно сниматься,а не за мячиком прыгать.
Ванька беги от него беги.. После игры в раздевалку не заходи.
Cat01
Cat01
вчера в 01:02
Чему учиться?
Василий 50
Василий 50
вчера в 01:01
Это он зря сказал
протон
протон
вчера в 00:56
Только не всему у него учись
STVA 1
STVA 1
вчера в 00:35
другого он не мог сказать! пример Сердара еще жив!
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:33
Только без рук !!!)
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