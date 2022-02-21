Ивочкин назначен руководителем дирекции по безопасности РПЛ

1645441543

вчера, 14:05

Пресс-служба РПЛ объявила о назначении Александра Ивочкина директором по безопасности.

Специалист будет заниматься совершенствованием мер по безопасности и работе с фанатами, разработкой предложений по развитию инфраструктуры стадионов, внедрением новых технологий и цифровыми решениями для безопасности и комфорта зрителей.