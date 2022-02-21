Ивочкин назначен руководителем дирекции по безопасности РПЛ

Пресс-служба РПЛ объявила о назначении Александра Ивочкина директором по безопасности.
Специалист будет заниматься совершенствованием мер по безопасности и работе с фанатами, разработкой предложений по развитию инфраструктуры стадионов, внедрением новых технологий и цифровыми решениями для безопасности и комфорта зрителей.
Также Ивочкин займется практической и методической помощью клубам РПЛ в сфере безопасности и работы с болельщиками.
"До настоящего времени Александр Ивочкин работал в службе государственной безопасности Российской Федерации".
Сотрудник ФСБ прибыл отвечать за разворачивание FanID.
"До настоящего времени Александр Ивочкин работал в службе государственной безопасности Российской Федерации".
Сотрудник ФСБ прибыл отвечать за разворачивание FanID.