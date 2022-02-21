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Ивочкин назначен руководителем дирекции по безопасности РПЛ

вчера, 14:05

Пресс-служба РПЛ объявила о назначении Александра Ивочкина директором по безопасности.

Специалист будет заниматься совершенствованием мер по безопасности и работе с фанатами, разработкой предложений по развитию инфраструктуры стадионов, внедрением новых технологий и цифровыми решениями для безопасности и комфорта зрителей.

Также Ивочкин займется практической и методической помощью клубам РПЛ в сфере безопасности и работы с болельщиками.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:31
Ха-ха, прям неожиданный ход)

"До настоящего времени Александр Ивочкин работал в службе государственной безопасности Российской Федерации".

Сотрудник ФСБ прибыл отвечать за разворачивание FanID.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:06
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