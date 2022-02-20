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Кирильчева покинула ЦСКА. Она придумала видео о русских Наташах и Языджи

вчера, 14:47

Катерина Кирильчева покинула должность главного редактора CSKA TV.

На вакантное место претендуют супруги тренеров и представители фан-движения армейского клуба.

Ранее Кирильчева столкнулась с критикой из-за придуманной ею презентации новичка клуба Юсуфа Языджи.

В ролике-анонсе аккаунт ЦСКА в вымышленной переписке сначала лайкает фотографии турецкого хавбека, а затем начинает с ним общение. Языджи не отвечает на вопросы, после чего ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». И моментально поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»

Практически сразу пост с роликом был удален, а Кирильчева принесла извинения за видео.

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ЦСКА
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:28
Как говорится… не одна беда приходит в клуб… Вместо Катерины претендуют супруги тренеров, то пахнет кумовством
Наташ много... а отдувается за них одна Катя
Екатерине успехов во всех её будущих начинаниях... и могу подсказать один клуб где её недюженные комические таланты будут более уместны
"На освободившееся место претендуют супруги тренеров."

-КТО МЫ????
-СУПРУГИ ТРЕНЕРОВ!!!
-ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ???
-ПРЕТЕНДУЕМ!!!!!!
Сп62
Сп62
вчера в 21:10
Эх, такого редактора потеряли!
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 20:50
В Турцию теперь махнёт, там много Ахметов
4RT
4RT
вчера в 20:36
Так это ещё и баба была? Похоже в каждом клубе есть своя кашёлка
pomor45
pomor45
вчера в 19:50
Астрологи предупредили Дев, что в этом году им нужно быть осторожными. Крепились долго, а потом наделали глупостей и перестали быть девами ... а Катерина ещё и редактором ЦСКА ТВ.
pomor45
pomor45
вчера в 19:42, ред.
Понял только, что в ЦСКА царит кумовство.
Boricku
Boricku
вчера в 19:31
В турдцыы все ноташы
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:03
У нас Наташ много. И к сожалению Катерин тоже многовато.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 18:19
Жаль, сочная кобыла
berda2003
berda2003
вчера в 18:08
бабы - дуры, тем более в пацанской среде, теряют пустые бошки...
112910415
112910415
вчера в 17:47
скорее, это творческий отпуск ..
сосредоточиться, придумать ещё десяток креативных идей
Союзник противников
Союзник противников ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 17:44
Плохо,ибо "второисточник" можно цитировать только с ссылкой на первоисточник,так как заимствование не несёт оригинальности и свежести мысли. А плагиат-тем более.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:07
    dok66
    dok66
    вчера в 17:03
    Дурочка она . И хорошо , что уволили
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:01, ред.
    Первый раз такое вижу...)))
    "Выйди замуж за любого из тренеров ЦСКА...стань главредом "ЦСКА ТВ"...))
    А после развода...интересно с должности слетают ???
    морозз
    морозз
    вчера в 16:57
      Futurista
      Futurista
      вчера в 16:48
      Расцветали яблони и груши
      CSKA TV пробил дно из "Катюши"...
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Байкал-38 (раскрыть)
      вчера в 16:43
      Никто ей никогда не восхищался . Адекватные болелы всегда были в шоке от ее "шедевров".
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 16:42
      Это великий день. Дама без мозгов - это себе дороже .....
      Caniggia
      Caniggia ответ Союзник противников (раскрыть)
      вчера в 16:01
      М. Светлов, конечно, первый выдал эту эпическую фразу, но песня Летова тоже очень достойная и я бы тоже вспомнил в первую очередь Летова.
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 16:00
      Долго тянули. Нужно было ее уволить сразу же после скандального ролика.
      Твой Арсен
      Твой Арсен
      вчера в 16:00
      "На вакантное место претендуют супруги тренеров..."

      Хорошо, что хотя бы не дети тренеров)

      ЗЫ: а на место на кухне они случайно не претендуют?
      Союзник противников
      Союзник противников ответ particular (раскрыть)
      вчера в 15:53
      Егор Летов...Надо же,а я думал,что Михаил Светлов "Гренада".И-эх,старый стал,отстал от жизни.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 15:53
      Правильно сделали.
      kasyak7
      kasyak7
      вчера в 15:43, ред.
      Так она уволена давно была.
      Наверное две недели трудвой отрабатывала
      Вообще должна понимать Футбол это ей не Камеди Клаб так шутить.
      Так что брысь из футбола.
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 15:41
      Избавились от непрофессионала.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      вчера в 15:40
      Загуглил, кто это, половина фото в нижнем белье, думаю, она уже свой телефон дала Языджи в любом случае, так что тут будет хеппи энд.
      Брулин
      Брулин
      вчера в 15:39
      Казалось бы позитивная новость, но на освободившееся место претендуют супруги тренеров и представители фан-движения красно-синих. Берём мисс с лозунгом про евреев и хачей? Нужно больше зашкваров!
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 15:36
      И всё же зря! Креативная дамочка!
      протон
      протон
      вчера в 15:22
      отличная трансферная кампания этим летом у ЦСКА - и новичками усилились, и Васина продали, Кучаева и Чалова пристроили, остальных, и, что немаловажно, наконец-то избавились от этой дамочки с её дурацким креативом!
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