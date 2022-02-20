Кирильчева покинула ЦСКА. Она придумала видео о русских Наташах и Языджи

Катерина Кирильчева покинула должность главного редактора CSKA TV.
На вакантное место претендуют супруги тренеров и представители фан-движения армейского клуба.
Ранее Кирильчева столкнулась с критикой из-за придуманной ею презентации новичка клуба Юсуфа Языджи.
В ролике-анонсе аккаунт ЦСКА в вымышленной переписке сначала лайкает фотографии турецкого хавбека, а затем начинает с ним общение. Языджи не отвечает на вопросы, после чего ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». И моментально поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»
Практически сразу пост с роликом был удален, а Кирильчева принесла извинения за видео.
Наташ много... а отдувается за них одна Катя
Екатерине успехов во всех её будущих начинаниях... и могу подсказать один клуб где её недюженные комические таланты будут более уместны
"На освободившееся место претендуют супруги тренеров."
-КТО МЫ????
-СУПРУГИ ТРЕНЕРОВ!!!
-ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ???
-ПРЕТЕНДУЕМ!!!!!!
Наташ много... а отдувается за них одна Катя
Екатерине успехов во всех её будущих начинаниях... и могу подсказать один клуб где её недюженные комические таланты будут более уместны
"На освободившееся место претендуют супруги тренеров."
-КТО МЫ????
-СУПРУГИ ТРЕНЕРОВ!!!
-ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ???
-ПРЕТЕНДУЕМ!!!!!!
сосредоточиться, придумать ещё десяток креативных идей
сосредоточиться, придумать ещё десяток креативных идей
Хорошо буду знать ваше мнение об ваших болельщиках!
Ради интереса найди ролики ЦСКА и почитай комментарии.
Хорошо буду знать ваше мнение об ваших болельщиках!
Ради интереса найди ролики ЦСКА и почитай комментарии.
"Выйди замуж за любого из тренеров ЦСКА...стань главредом "ЦСКА ТВ"...))
А после развода...интересно с должности слетают ???
"Выйди замуж за любого из тренеров ЦСКА...стань главредом "ЦСКА ТВ"...))
А после развода...интересно с должности слетают ???
CSKA TV пробил дно из "Катюши"...
CSKA TV пробил дно из "Катюши"...
Хорошо, что хотя бы не дети тренеров)
ЗЫ: а на место на кухне они случайно не претендуют?
Хорошо, что хотя бы не дети тренеров)
ЗЫ: а на место на кухне они случайно не претендуют?
Наверное две недели трудвой отрабатывала
Вообще должна понимать Футбол это ей не Камеди Клаб так шутить.
Так что брысь из футбола.
Наверное две недели трудвой отрабатывала
Вообще должна понимать Футбол это ей не Камеди Клаб так шутить.
Так что брысь из футбола.