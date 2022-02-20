Кирильчева покинула ЦСКА. Она придумала видео о русских Наташах и Языджи

1645357651

вчера, 14:47

Катерина Кирильчева покинула должность главного редактора CSKA TV.

На вакантное место претендуют супруги тренеров и представители фан-движения армейского клуба.

Ранее Кирильчева столкнулась с критикой из-за придуманной ею презентации новичка клуба Юсуфа Языджи.

В ролике-анонсе аккаунт ЦСКА в вымышленной переписке сначала лайкает фотографии турецкого хавбека, а затем начинает с ним общение. Языджи не отвечает на вопросы, после чего ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». И моментально поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»

Практически сразу пост с роликом был удален, а Кирильчева принесла извинения за видео.