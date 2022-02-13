Блана уволили с поста главного тренера катарского «Аль-Райяна»

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сегодня, 14:52

уволен с поста главного тренера катарского «Аль-Райяна».

Бывший наставник сборной Франции работал в «Аль-Райяне» с декабря 2020 года. В настоящее время команда занимает 9-е место из 12 в таблице чемпионата.

До назначения в «Аль-Райян» Блан не тренировал с 2016 года.