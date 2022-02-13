Блана уволили с поста главного тренера катарского «Аль-Райяна»

Лоран Блан уволен с поста главного тренера катарского «Аль-Райяна».
Бывший наставник сборной Франции работал в «Аль-Райяне» с декабря 2020 года. В настоящее время команда занимает 9-е место из 12 в таблице чемпионата.
До назначения в «Аль-Райян» Блан не тренировал с 2016 года.
Лучший тренер в истории ПСЖ.
Если бы не тот перископ с Арье то мог бы поработать в Париже по дольше.Пусть и не всегда успешно выступали ,но у команды был свой стиль.Сегодня же в ПСЖ одни креативщики, к-ым чужды план и тактика на игру
Лучший тренер в истории ПСЖ.
Если бы не тот перископ с Арье то мог бы поработать в Париже по дольше.Пусть и не всегда успешно выступали ,но у команды был свой стиль.Сегодня же в ПСЖ одни креативщики, к-ым чужды план и тактика на игру