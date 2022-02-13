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Блана уволили с поста главного тренера катарского «Аль-Райяна»

сегодня, 14:52

Лоран Блан уволен с поста главного тренера катарского «Аль-Райяна».

Бывший наставник сборной Франции работал в «Аль-Райяне» с декабря 2020 года. В настоящее время команда занимает 9-е место из 12 в таблице чемпионата.

До назначения в «Аль-Райян» Блан не тренировал с 2016 года.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 18:13
Интересно, то есть у него всё-таки была работа.
Лучший тренер в истории ПСЖ.
Если бы не тот перископ с Арье то мог бы поработать в Париже по дольше.Пусть и не всегда успешно выступали ,но у команды был свой стиль.Сегодня же в ПСЖ одни креативщики, к-ым чужды план и тактика на игру
shur
shur
сегодня в 17:49
...Блан рационален мне кажется, однако желаю не опускать руки...!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:45
Не получилось арабов тренировать.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 15:39
Найдёт другой клуб
drug01
drug01
сегодня в 15:08
Видно результат не тот
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:53
Спёкся Лоран!
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