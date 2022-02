«Тоттенхэм» проиграл 4 из последних 5 матчей в рамках чемпионата Англии

Вчера «Тоттенхэм» проиграл «Бернли» (0:1) в матче перенесённого 13-го тура Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, «шпоры» уступили в четырёх из последних пяти игр в рамках чемпионата Англии, одержав победу лишь над действующим чемпионом «Манчестер Сити»:

«Челси» 2:0 «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» 2:3 «Саутгемптон»

«Тоттенхэм» 0:2 «Вулверхэмптон»

«Манчестер Сити» 2:3 «Тоттенхэм»

«Бернли» 1:0 «Тоттенхэм»

Spurs' last five Premier League games:



◎ Chelsea 2-0 Spurs

◎ Spurs 2-3 Southampton

◎ Spurs 0-2 Wolves

◉ Man City 2-3 Spurs

◎ Burnley 1-0 Spurs



Their only win is against the reigning champions. 🙃 pic.twitter.com/Xrgui9hqbl