«Челси» обыграл «Лилль» со счётом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, лондонский клуб стал первой английской командой в истории Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, которая выиграла 5 домашних игр подряд без пропущенных мячей.

