«Челси» забил мяч после розыгрыша углового в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» (2:0).

Таким образом, «синие» уже четвёртый раз отличились после угловых в нынешнем сезоне ЛЧ , что является лучшим показателем турнира.