Влахович — 2-й самый молодой игрок, забивший в дебютном матче ЛЧ за «Юве»

Нападающий «Ювентуса» отметился забитым голом в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (1:1).

Таким образом, серб стал вторым самым молодым игроком (22 года и 25 дней), забившим в дебютном матче ЛЧ за туринский клуб после (20 лет и 308 дней).

2 — Dušan Vlahović (22 years, 25 days) is the second youngest player to score on their Champions League debut for Juventus after Alessandro Del Piero (20 years 308 days). Arrival. pic.twitter.com/XieQ5Anqbc