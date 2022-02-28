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Червиченко — об исключении «Спартака» из ЛЕ: «Удивляться абсолютно нечему»

28 февраля 2022, 16:42

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, что московскую команду могут исключить из Лиги Европы:

Такое решение — продолжение всей истерии. Ну, отстраняют и отстраняют. Пускай это будет наша самая большая головная боль. Удивляться тут абсолютно нечему. Эти ребята привыкли действовать не по закону, а так, как им удобно. Этой Европе и законы не нужны. Они свои трактовки вводят, и все.

Для того чтобы с этим бороться, нужно быть гегемоном, как США. И уметь указывать, как США. Эти структуры ведь все ручные.

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