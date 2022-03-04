ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России

Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка России.
ЦСКА – «Спартак»
«Алания» – «Зенит»
«Енисей» – «Рубин»
«Балтика» – «Динамо»
Предварительные даты матчей – 19-21 апреля.
Полуфинальные игры состоятся 11 мая. Финал назначен на 29 мая.
Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который покинул нынешний розыгрыш турнира на стадии 1/8 финала, уступив «Енисею» (0:4).
качественными игроками , которые уже себя проявляют с очень хорошей стороны. Спартак пока ещё не вышел на свой уровень и игра Спартака ещё не впечетляет. Но это кубковый матч где всё может произойти. Будем надеяться что в любом случае команды покажут свой лучший футбол ⚽️ и доставят удовольствие болельщикам не только своих команд, но и всего футбола.
Ну и пару слов о своей команде за которую болею это Алания которая свой матч будет играть с лидером чемпионата России Зенит. Очень не хотелось именно такого расклада. Почему-то хотелось увидеть Спартак Москва или ЦСКА в этом противостоянии. Больше всего конечно же хотелось увидеть Спартак с которым за всё время противостояний , игры проходили как последний и решающий, о чём говорит и статиска этих матчей. Но получилось так как получилось. И теперь придётся противостоять чемпионам , может это и интереснее получится. Но реалии на сегодняшний момент времени таковы что уж очень разные потенциалы у команд. Чемпион есть чемпион, а Алания команда ФНЛ. И всё-таки Алания будет биться на все сто процентов всех своих сил и должна показать в любом случае какой соперник бы не был, красивый и качественный футбол ⚽️ . Гогниев сможет настроить команду на этот матч и к 19 апреля думаю команда наберёт ещё форму и будет выглядеть лучше. Будем делать посмотреть и надеяться на лучшее. Удачи Алании, ЦСКА, Динамо и Енисею. И самое главное чтобы игры прошли без травм. Всем Добра !!!
качественными игроками , которые уже себя проявляют с очень хорошей стороны. Спартак пока ещё не вышел на свой уровень и игра Спартака ещё не впечетляет. Но это кубковый матч где всё может произойти. Будем надеяться что в любом случае команды покажут свой лучший футбол ⚽️ и доставят удовольствие болельщикам не только своих команд, но и всего футбола.
Ну и пару слов о своей команде за которую болею это Алания которая свой матч будет играть с лидером чемпионата России Зенит. Очень не хотелось именно такого расклада. Почему-то хотелось увидеть Спартак Москва или ЦСКА в этом противостоянии. Больше всего конечно же хотелось увидеть Спартак с которым за всё время противостояний , игры проходили как последний и решающий, о чём говорит и статиска этих матчей. Но получилось так как получилось. И теперь придётся противостоять чемпионам , может это и интереснее получится. Но реалии на сегодняшний момент времени таковы что уж очень разные потенциалы у команд. Чемпион есть чемпион, а Алания команда ФНЛ. И всё-таки Алания будет биться на все сто процентов всех своих сил и должна показать в любом случае какой соперник бы не был, красивый и качественный футбол ⚽️ . Гогниев сможет настроить команду на этот матч и к 19 апреля думаю команда наберёт ещё форму и будет выглядеть лучше. Будем делать посмотреть и надеяться на лучшее. Удачи Алании, ЦСКА, Динамо и Енисею. И самое главное чтобы игры прошли без травм. Всем Добра !!!