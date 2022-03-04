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ЦСКА сыграет со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России

вчера, 16:29

Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Кубка России.

ЦСКА – «Спартак»
«Алания» – «Зенит»
«Енисей» – «Рубин»
«Балтика» – «Динамо»

Предварительные даты матчей – 19-21 апреля.

Полуфинальные игры состоятся 11 мая. Финал назначен на 29 мая.

Действующим победителем турнира является московский «Локомотив», который покинул нынешний розыгрыш турнира на стадии 1/8 финала, уступив «Енисею» (0:4).

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Все комментарии
шацк
шацк
вчера в 22:27
Конечно желаю победы армейцам, но что то подсказывает, что во всех парах победят гости.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:37
Ещё вчера вечером после окончания матча в Питере на сайте Российский Футбольный Союз на страничке БЕТСИТИ Кубок России 2021/2021 была размещена сетка с заполненными клетками, содержащими названия команд играющих между собой на стадии 1/4 финала. Она и сейчас там размещена, но уже с изменёнными участниками матчей согласно проведённой сегодня жеребьёвке. Не подумайте плохого, я не пытаюсь искать никакого заговора и кого-то разоблачать, но всё же некое сомнение присутствует.
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 21:16
Зенит и Динамо идут дальше и будут ждать своих соперников
Пик
Пик
вчера в 20:51
Думаю спартак пройдет цска
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:13
    pomor45
    pomor45 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:05
    Расскажи, как её сделать нечестной?
    Capral
    Capral
    вчера в 19:39
    Неужели еще кто-то верит в честность жеребьёвки???
    cska1948
    cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    вчера в 19:22
    Думаю, с Зенитом финал будет тоже неплохим. А может с ДМ?
    isamsn
    isamsn
    вчера в 19:08
    Интересней было бы ЦСКА-Зенит и Аланья - Спартак, а то как бы матч не особо домашний получается...
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    вчера в 19:00
    Ну вы очень себя высоко подняли ,ьы там поосторожнее,береги нервы,до конца апреля еще много времени,,там и посмотрим кто и кого,а сейчас ненадо выводы уже делать и побеждать заранее
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 18:46
    Вывеска достойная финала.
    Пусть победит сильнейший, а мы нейтральные зрители будем только за красивыц футбол
    shur
    shur
    вчера в 18:13
    ...сколько будет стоит билет по нынешному курсу...???!!!
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 18:04
      112910415
      112910415
      вчера в 17:50
      будет интересно, будет трудно !
      побеждать надо
      4RT
      4RT
      вчера в 17:35
      Зенит на шашлыки порвут 😁
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 17:25
      Жаль, что жребий свёл нас со СпаМом так рано. Было бы украшением финала.
      Удачи нам.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Zak11 (раскрыть)
      вчера в 17:23
      Посмотрим,у кого копыто шире.
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 17:22
      Ну и хорошо,а то "Зенит" напрягся-у него традиционно самый сильный соперник из всех.Ну так случается.
      makkie
      makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 17:17, ред.
      Читай внимательнее, речь про Ваноли - а он пока лишь одно дерби провёл.
      А в первом круге был Витория. И вы отскочили знатно тогда!
      makkie
      makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 17:16
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 17:08, ред.
        Вывеска ЦСКА - СПАРТАК конечно самая впечатляющая ! Наверняка этот матч центральный и самый интересный в 1/4 кубка России. Но на данный момент времени у ЦСКА скорее всего больше шансов на победу. Команда очень хорошо усилилась
        качественными игроками , которые уже себя проявляют с очень хорошей стороны. Спартак пока ещё не вышел на свой уровень и игра Спартака ещё не впечетляет. Но это кубковый матч где всё может произойти. Будем надеяться что в любом случае команды покажут свой лучший футбол ⚽️ и доставят удовольствие болельщикам не только своих команд, но и всего футбола.
        Ну и пару слов о своей команде за которую болею это Алания которая свой матч будет играть с лидером чемпионата России Зенит. Очень не хотелось именно такого расклада. Почему-то хотелось увидеть Спартак Москва или ЦСКА в этом противостоянии. Больше всего конечно же хотелось увидеть Спартак с которым за всё время противостояний , игры проходили как последний и решающий, о чём говорит и статиска этих матчей. Но получилось так как получилось. И теперь придётся противостоять чемпионам , может это и интереснее получится. Но реалии на сегодняшний момент времени таковы что уж очень разные потенциалы у команд. Чемпион есть чемпион, а Алания команда ФНЛ. И всё-таки Алания будет биться на все сто процентов всех своих сил и должна показать в любом случае какой соперник бы не был, красивый и качественный футбол ⚽️ . Гогниев сможет настроить команду на этот матч и к 19 апреля думаю команда наберёт ещё форму и будет выглядеть лучше. Будем делать посмотреть и надеяться на лучшее. Удачи Алании, ЦСКА, Динамо и Енисею. И самое главное чтобы игры прошли без травм. Всем Добра !!!
        ИГРОЧИШКА
        ИГРОЧИШКА
        вчера в 17:06
        Отличный жребий
        gentlewolf
        gentlewolf
        вчера в 16:59
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        вчера в 16:56
        Достойный был бы финал
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 16:49
        Удачи Алании!!!!
        Zak11
        Zak11
        вчера в 16:48
        Посмотрим как сложится, жребий удачный. Судьба даёт ещё шанс на реванш. Коней надо прибивать, иначе никак.
        протон
        протон
        вчера в 16:48
        Класс сразу дерби! ))
        Alexey24
        Alexey24
        вчера в 16:47
        Три раза за сезон обыграть спартак, так и без еврокубков можно обойтись)))
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        вчера в 16:46
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
          вчера в 16:45
          Реванш за два дерби кряду взять не получится.
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