«Спартак» встретит в Лиге Европы Тедеско, а Миранчук и Лунёв могут сыграть друг против друга

1645796096

вчера, 16:34

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы. В жеребьевке принимали участие команды, выигравшие стыковые матчи первого раунда плей-офф уже в этом году, а также победители групп Лиги Европы, которые только готовятся вступить в весеннюю стадию соревнования. В их числе и «Спартак», который в 1/8 финала будет «сеяным», то есть ответный матч проведет на своем поле.

Впрочем, в свете сегодняшних решений Исполкома УЕФА «свое поле» становится условным понятием, «Спартаку» придется играть на нейтральном стадионе в другой стране. Зато предстоит встреча со знакомым тренером: соперником «красно-белых» станет «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско.

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Спартак» (Россия) = 80% на 20%

- «Спартак» впервые за 11 лет дольше всех клубов РПЛ продержался в еврокубковой кампании. В последний раз такое случалось с «красно-белыми» в сезоне 2010/11, когда они добрались до четвертьфинала Лиги Европы.

- Главная интрига этой дуэли — встреча «Спартака» со своим бывшим тренером, который еще меньше года назад возглавлял «красно-белых». Собственно, благодаря Доменико Тедеско, под руководством которого было добыто второе место в РПЛ -2020/21, «Спартак» и попал текущий розыгрыш еврокубков. Будет символично, если после новой встречи с Тедеско москвичи пробьются в четвертьфинал или, напротив, завершат еврокампанию.

- В «Спартаке» после прощания с Тедеско поработали уже два тренера: Руя Виторию, который вывел команду в плей-офф Лиги Европы, зимой сменил Паоло Ваноли.

- Сам Доменико возглавил «РБ Лейпциг» два с половиной месяца назад. За это время поднял «быков» с 11-го на 4-е место в Бундеслиге, а также разобрался с «Реалом Сосьедад» в 1/16 финала Лиги Европы. Статистика «РБ Лейпциг» при Тедеско: 8 побед, 2 ничьих, 2 поражения; разница забитых и пропущенных мячей — 31:14.

«Барселона» (Испания) – «Галатасарай» (Турция) = 80% на 20%

- «Барселона» принимает участие в розыгрыше «младшего» еврокубка впервые за 18 лет. В предыдущий раз заходили еще в Кубок УЕФА 2003/04, где уступили «Селтику» в 1/8 финала.

- «Барса» спустилась в Лигу Европы из Лиги чемпионов и уже успела выбить «Наполи» в стыковом раунде, а «Галатасарай» осенью опередил в своей группе «Лацио», «Марсель» и московский «Локомотив».

- У обоих клубов по ходу сезона сменились главные тренера, причем Хави и Доменек Торрент прекрасно знакомы друг с другом по совместной работе в «Барселоне», где новый наставник «Галатасарая» был ассистентом Хосепа Гвардиолы (2008-2012), в то время как Хави являлся одним из ключевых игроков «блаугранас».

«Севилья» (Испания) – «Вест Хэм» (Англия) = 55% на 45%

- Шестикратный обладатель Кубка УЕФА встречается с командой, которая впервые выступает в основной сетке Лиги Европы. Впрочем, текущее соотношение сил между «Севильей» и «Вест Хэмом» такая грандиозная разница в конкретном турнире не отражает. Силы более или менее равны, это одна из самых интересных пар 1/8 финала.

- Дэвид Мойес работал в Испании с «Реалом Сосьедад» и одержал победу в своем единственном матче против «Севильи» со счетом 4:3.

«Бетис» (Испания) – «Айнтрахт» (Германия) = 60% на 40%

- Обидчик «Зенита» встретит в 1/8 финала Лиги Европы франкфуртский «Айнтрахт», который на групповой стадии опередил «Олимпиакос», «Фенербахче» и «Антверпен».

- Второй немецкий клуб на пути «Бетиса» в текущем еврокубковом сезоне: на групповой стадии Лиги Европы севильцы встречались с «Байером». Встреча на «Бенито Вильямарин» завершилась со счетом 1:1, а в Леверкузене «зелено-белые» проиграли 0:4.

«Аталанта» (Италия) – «Байер» (Германия) = 50% на 50%

- Жребий свел в 1/8 финала Лиги Европы клубы, в составах которых есть российские футболисты: Алексей Миранчук («Аталанта») и Андрей Лунёв («Байер»). Впрочем, встретиться им вряд ли удастся: оба на сегодняшний день травмированы, и если возвращение Миранчука в общую группу ожидается через неделю, то Лунёв будет лечиться до конца марта.

- А еще футболку «Байера» теперь носит Сердар Азмун. Экс-форвард «Зенита» пока не играл из-за травмы, но к матчам против «Аталанты» должен быть в строю.

«Брага» (Португалия) – «Монако» (Франция) = 30% на 70%

- «Монако» Александра Головина встретится с «Брагой», которая прервала еврокубковую сказку «Шерифа», выиграв стыковое противостояние в серии пенальти.

- «Монако» впервые играет в плей-офф после преобразования Кубка УЕФА в Лигу Европы. В предыдущий раз выходили в весеннюю стадию еще до переименования турнира в сезоне 2005/06. Тогда сильнее монегасков в 1/16 финала оказался «Базель».

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Црвена Звезда» (Сербия) = 50% на 50%

- Чемпионы Шотландии преподнесли главную сенсацию стыкового раунда плей-офф Лиги Европы, расправившись с дортмундской «Боруссией» (4:2; 2:2).

- «Црвена Звезда» выиграла группу, в которой с ней соперничали «Брага», «Мидтьюлланд» и «Лудогорец».

- Сербский клуб никогда не играл в 1/8 финала Лиги Европы, а «Рейнджерс» в третьем сезоне подряд выступит на этой стадии, ставшей для них непреодолимой: в 2020-м вылетели от «Байера», а в 2021-м пропустили в четвертьфинал пражскую «Славию».

«Порту» (Португалия) – «Лион» (Франция) = 50% на 50%

- Команды, которые более привычно видеть в плей-офф Лиги чемпионов. «Лион» два года назад дошел до полуфинала главного турнира УЕФА , а «Порту» в предыдущем розыгрыше играл в четвертьфинале.

- «Лион» ни разу не смог выиграть у «Порту» в четырех официальных матчах: три поражения и одна ничья, которая сродни поражению.

- Зато главный тренер «Лиона» Петер Бош выиграл 2 из 2 матчей у «Порту» и Сержиу Консейсау с леверкузенским «Байером».