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«Спартак» встретит в Лиге Европы Тедеско, а Миранчук и Лунёв могут сыграть друг против друга

вчера, 16:34
Тедеско Доменико
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

Стали известны все пары 1/8 финала Лиги Европы. В жеребьевке принимали участие команды, выигравшие стыковые матчи первого раунда плей-офф уже в этом году, а также победители групп Лиги Европы, которые только готовятся вступить в весеннюю стадию соревнования. В их числе и «Спартак», который в 1/8 финала будет «сеяным», то есть ответный матч проведет на своем поле.

Впрочем, в свете сегодняшних решений Исполкома УЕФА «свое поле» становится условным понятием, «Спартаку» придется играть на нейтральном стадионе в другой стране. Зато предстоит встреча со знакомым тренером: соперником «красно-белых» станет «РБ Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско.

«РБ Лейпциг» (Германия) – «Спартак» (Россия) = 80% на 20%

- «Спартак» впервые за 11 лет дольше всех клубов РПЛ продержался в еврокубковой кампании. В последний раз такое случалось с «красно-белыми» в сезоне 2010/11, когда они добрались до четвертьфинала Лиги Европы.

- Главная интрига этой дуэли — встреча «Спартака» со своим бывшим тренером, который еще меньше года назад возглавлял «красно-белых». Собственно, благодаря Доменико Тедеско, под руководством которого было добыто второе место в РПЛ-2020/21, «Спартак» и попал текущий розыгрыш еврокубков. Будет символично, если после новой встречи с Тедеско москвичи пробьются в четвертьфинал или, напротив, завершат еврокампанию.

- В «Спартаке» после прощания с Тедеско поработали уже два тренера: Руя Виторию, который вывел команду в плей-офф Лиги Европы, зимой сменил Паоло Ваноли.

- Сам Доменико возглавил «РБ Лейпциг» два с половиной месяца назад. За это время поднял «быков» с 11-го на 4-е место в Бундеслиге, а также разобрался с «Реалом Сосьедад» в 1/16 финала Лиги Европы. Статистика «РБ Лейпциг» при Тедеско: 8 побед, 2 ничьих, 2 поражения; разница забитых и пропущенных мячей — 31:14.

«Барселона» (Испания) – «Галатасарай» (Турция) = 80% на 20%

- «Барселона» принимает участие в розыгрыше «младшего» еврокубка впервые за 18 лет. В предыдущий раз заходили еще в Кубок УЕФА 2003/04, где уступили «Селтику» в 1/8 финала.

- «Барса» спустилась в Лигу Европы из Лиги чемпионов и уже успела выбить «Наполи» в стыковом раунде, а «Галатасарай» осенью опередил в своей группе «Лацио», «Марсель» и московский «Локомотив».

- У обоих клубов по ходу сезона сменились главные тренера, причем Хави и Доменек Торрент прекрасно знакомы друг с другом по совместной работе в «Барселоне», где новый наставник «Галатасарая» был ассистентом Хосепа Гвардиолы (2008-2012), в то время как Хави являлся одним из ключевых игроков «блаугранас».

«Севилья» (Испания) – «Вест Хэм» (Англия) = 55% на 45%

- Шестикратный обладатель Кубка УЕФА встречается с командой, которая впервые выступает в основной сетке Лиги Европы. Впрочем, текущее соотношение сил между «Севильей» и «Вест Хэмом» такая грандиозная разница в конкретном турнире не отражает. Силы более или менее равны, это одна из самых интересных пар 1/8 финала.

- Дэвид Мойес работал в Испании с «Реалом Сосьедад» и одержал победу в своем единственном матче против «Севильи» со счетом 4:3.

«Бетис» (Испания) – «Айнтрахт» (Германия) = 60% на 40%

- Обидчик «Зенита» встретит в 1/8 финала Лиги Европы франкфуртский «Айнтрахт», который на групповой стадии опередил «Олимпиакос», «Фенербахче» и «Антверпен».

- Второй немецкий клуб на пути «Бетиса» в текущем еврокубковом сезоне: на групповой стадии Лиги Европы севильцы встречались с «Байером». Встреча на «Бенито Вильямарин» завершилась со счетом 1:1, а в Леверкузене «зелено-белые» проиграли 0:4.

«Аталанта» (Италия) – «Байер» (Германия) = 50% на 50%

- Жребий свел в 1/8 финала Лиги Европы клубы, в составах которых есть российские футболисты: Алексей Миранчук («Аталанта») и Андрей Лунёв («Байер»). Впрочем, встретиться им вряд ли удастся: оба на сегодняшний день травмированы, и если возвращение Миранчука в общую группу ожидается через неделю, то Лунёв будет лечиться до конца марта.

- А еще футболку «Байера» теперь носит Сердар Азмун. Экс-форвард «Зенита» пока не играл из-за травмы, но к матчам против «Аталанты» должен быть в строю.

«Брага» (Португалия) – «Монако» (Франция) = 30% на 70%

- «Монако» Александра Головина встретится с «Брагой», которая прервала еврокубковую сказку «Шерифа», выиграв стыковое противостояние в серии пенальти.

- «Монако» впервые играет в плей-офф после преобразования Кубка УЕФА в Лигу Европы. В предыдущий раз выходили в весеннюю стадию еще до переименования турнира в сезоне 2005/06. Тогда сильнее монегасков в 1/16 финала оказался «Базель».

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Црвена Звезда» (Сербия) = 50% на 50%

- Чемпионы Шотландии преподнесли главную сенсацию стыкового раунда плей-офф Лиги Европы, расправившись с дортмундской «Боруссией» (4:2; 2:2).

- «Црвена Звезда» выиграла группу, в которой с ней соперничали «Брага», «Мидтьюлланд» и «Лудогорец».

- Сербский клуб никогда не играл в 1/8 финала Лиги Европы, а «Рейнджерс» в третьем сезоне подряд выступит на этой стадии, ставшей для них непреодолимой: в 2020-м вылетели от «Байера», а в 2021-м пропустили в четвертьфинал пражскую «Славию».

«Порту» (Португалия) – «Лион» (Франция) = 50% на 50%

- Команды, которые более привычно видеть в плей-офф Лиги чемпионов. «Лион» два года назад дошел до полуфинала главного турнира УЕФА, а «Порту» в предыдущем розыгрыше играл в четвертьфинале.

- «Лион» ни разу не смог выиграть у «Порту» в четырех официальных матчах: три поражения и одна ничья, которая сродни поражению.

- Зато главный тренер «Лиона» Петер Бош выиграл 2 из 2 матчей у «Порту» и Сержиу Консейсау с леверкузенским «Байером».

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций
Вчера, 16:49
Кечинов: «Хочется верить, что „Спартак“ пройдёт в 1/4 финала Лиги Европы»
Вчера, 16:23
Самедов: «„Спартаку“ будет очень тяжело в матчах с „Лейпцигом“»
Вчера, 16:14
Джикия: «„Лейпциг“ – сильная команда. Будет интересное противостояние»
Вчера, 15:41
Салихова: «„Спартаку“ будет очень непросто. Болею за Тедеско всей душой»
Вчера, 15:07
«До встречи, Доменико». «Спартак» отреагировал на жеребьёвку 1/8 финала ЛЕ
Вчера, 14:54 Фото
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Все комментарии
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:28, ред.
Спасибо за статью.... я не знаю откуда взялись эти проценты, но 80% на РБЛ это явный неадекватный перебор (помнится что на Наполи давали что то около 70%.... и где Наполи?????...)... да будет не легко... думаю, что очень может на исход противостояния повлиять тот факт, что Спартак сыграет домашний матч на нейтральном поле.....да, футболисты все профи, но нужно понимать, что своя поддержка есть своя поддержка (и она очень важна....).... болельщики бы подстегивали, кричали и добавляли игрокам эмоций.... а так это неприятный осадок (хотя сейчас вообще непонятно, что будет твориться дальше и как будет действовать УЕФА...).... тут главное, чтобы наши болельщики смогли приехать.... а почему бы не провести его в Минске (нейтральное поле...)
Nazi
Nazi
вчера в 17:25
Приличные пары, наконец ЛЕ стала похожа на норм. турнир :)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:16, ред.
Спартак Лейпциг 40/60
Барса Сарай 60/40
Рейнджерс Звезда 60/40
Севилья Хэм 60/40
Аталанта Байер 40/60
Порту Лион 60/40
Брага Монако 50/50
Бетис Айнтрахт 50/50
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:08
Спартак пройдёт Лейпциг, всё решит Бакаев, которого замариновал Тедеско
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 16:51, ред.
Не скромничайте Барса 95-5 Севилья 75-25 Бетис устанет и уступит
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