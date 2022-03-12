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Роналду сделал 49-й хет-трик на клубном уровне

вчера, 22:34
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче с «Тоттенхэмом» в 29-м туре АПЛ.

Нападающий забил голы на 12-й, 38-й и 81-й минутах матча. Это первый хет-трик португальского форварда за МЮ после возвращения в клуб летом 2021 года.

Всего это 49-й хет-трик на клубном уровне в карьере Роналду.

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Все комментарии
faneng
faneng
сегодня в 00:04
Сколько у Месси хет-триков?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:29
Надо бы скидывать с такими новостями количество хет-триков преследователей.
112910415
112910415
вчера в 23:26
может ещё, оказывается !
Bensurr
Bensurr
вчера в 23:23
По Чаше к Бадро отправляйте это хорошо, пока гном считает липовые мячи.
Bensurr
Bensurr
вчера в 23:21
Это достойно
Gahi
Gahi ответ David Young (раскрыть)
вчера в 23:09, ред.
Хотелось бы ещё раз у Вас уточнить по этому поводу, если комментарий попал в лучший какой промежуток времени даётся с момента его включения, чтобы учитывать 10 лайков. Допустим только что определили "лучший комментарий" он набрал за одну минуту только 9 лайков (условно кто-то обладающий VIP) его убирает. А через ещё минуту это комментарий набрал 15 лайков, как быть в этом случае? Поэтому мне кажется что нужно установить и временной отрезок, после которого можно применять данные условия, пусть это будет например 30 минут или какое-то другое время, после попадания в блок "лучший комментарий". Удачи
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:59, ред.
Сегодня:
КриРо хек -трик,
49 -й на клубной уровне
«Ман Юнайтед» первым в АПЛ выиграл дома 400 раз
Коротко GOAT!!!
V For Vendeta
V For Vendeta
вчера в 22:47
GOAT !
DЕАDPOОL
DЕАDPOОL
вчера в 22:39
Можно быть фанатом Роналду, или фанатом Месси, но не отнять одного факта: Не было в мире профессионала, сильнее Роналду.Он бы и в другом спорте достиг бы успехов,настолько он любит свое дело.
Месси давно потух, его гений позволил бы ему играть круто, но он пешеход, он даже не потеет, а Роналду трудяга, ему все мало.Какие еще трофеи? Он выиграл все и не раз,кроме ЧМ, но нет.Ему надо выигрывать всегда.
Футбол обеднеет без них, и я не думаю,что и Мбаппе и Холланд дадут такое шоу лет на 15…
Dan_Madrid
Dan_Madrid
вчера в 22:39
Монстр. Под закат карьеры не удостоился нормального тренера. Все были физруками, а аллегри автобусник. Забить за такой убогий мю в апл 12 голов это достойно уважения. За сити бы уже голов 25 забил точно
Cat01
Cat01
вчера в 22:35
Так держать
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