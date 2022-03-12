Роналду сделал 49-й хет-трик на клубном уровне

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вчера, 22:34

Нападающий «Манчестер Юнайтед» сделал хет-трик в матче с «Тоттенхэмом» в 29-м туре АПЛ .

Нападающий забил голы на 12-й, 38-й и 81-й минутах матча. Это первый хет-трик португальского форварда за МЮ после возвращения в клуб летом 2021 года.

Всего это 49-й хет-трик на клубном уровне в карьере Роналду.