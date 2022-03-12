Роналду сделал 49-й хет-трик на клубном уровне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче с «Тоттенхэмом» в 29-м туре АПЛ.
Нападающий забил голы на 12-й, 38-й и 81-й минутах матча. Это первый хет-трик португальского форварда за МЮ после возвращения в клуб летом 2021 года.
Всего это 49-й хет-трик на клубном уровне в карьере Роналду.
Месси давно потух, его гений позволил бы ему играть круто, но он пешеход, он даже не потеет, а Роналду трудяга, ему все мало.Какие еще трофеи? Он выиграл все и не раз,кроме ЧМ, но нет.Ему надо выигрывать всегда.
Футбол обеднеет без них, и я не думаю,что и Мбаппе и Холланд дадут такое шоу лет на 15…
Месси давно потух, его гений позволил бы ему играть круто, но он пешеход, он даже не потеет, а Роналду трудяга, ему все мало.Какие еще трофеи? Он выиграл все и не раз,кроме ЧМ, но нет.Ему надо выигрывать всегда.
Футбол обеднеет без них, и я не думаю,что и Мбаппе и Холланд дадут такое шоу лет на 15…