Бензема ярко отметил 500-й выход в старте «Реала». Хет-трик в ворота ПСЖ позволил обойти Анри и Ди Стефано

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сегодня, 18:46

Впечатляющие цифры Карима.

Ответный матч «Реала» и ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов подарил пока что главное футбольное шоу 2022 года. «Реал» пропустил от Килиана Мбаппе в концовке парижского матча, а потом и на «Сантьяго Бернабеу», «сливочные» уступали 0:2 по сумме двух встреч, когда оставалось играть чуть больше получаса. И тут на сцену вышел Бензема. С его активных действий против Доннаруммы начался камбэк «Реала», ознаменованный тремя забитыми мячами Карима. Хотим поговорить об этом и оценить, в какой точке сейчас находится карьера 34-летнего француза. В этом нам помогут неподкупные цифры.

9 — хет-трик в ворота ПСЖ стал девятым в карьере для Бензема и третьим для Карима в Лиге чемпионов. Интересно, что оба хет-трик за «Лион» Бензема оформил в гостевых матчах, а все 7 хет-триков за «Реал» — в домашних. Все игры, в которых француз забивал по три мяча:

1. «Мец» — «Лион» — 1:5 (чемпионат Франции 2007/08)

2. «Кретей-Лузитанос» — «Лион» — 0:4 (Кубок Франции 2007/08)

3. «Реал» — «Осер» — 4:0 (Лига чемпионов 2010/11)

4. «Реал» — «Леванте» — 8:0 (Кубок Испании 2010/11)

5. «Реал» — «Мальме» — 8:0 (Лига чемпионов 2015/16)

6. «Реал» — «Райо Вальекано» — 10:2 (чемпионат Испании 2015/16)

7. «Реал» — «Атлетик» (Бильбао) — 3:0 (чемпионат Испании 2018/19)

8. «Реал» — «Сельта» — 5:2 (чемпионат Испании 2021/22)

9. «Реал» — «Пари Сен-Жермен» — 3:1 (Лига чемпионов 2021/22)

17 — Карим забил три мяча в ворота «Пари Сен-Жермен» на 61-й, 66-й и 68-й минутах, тем самым перевернув ход противостояния, неудачно складывавшегося для «Реала», за 17 игровых минут.

18 — Бензема стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который забивает в матчах турнира на протяжении 18 календарных лет подряд. Свой первый гол в Лиге чемпионов Карим забил в 2005 году в ворота «Русенборга», после чего уже не останавливался.

30 – во всех турнирах сезона 2021/22 Бензема забил уже 30 голов. Столько же у него было за весь прошлый сезон. А самый результативный отрезок в карьере Карим выдал в кампании 2011/12, тогда он забил 32 гола. Таким образом, до личного рекорда нападающему «Реала» осталось всего лишь 2 гола.

42 — помимо 30 голов, у Бензема еще и 12 результативных передач в нынешнем сезоне. Таким образом, Карим непосредственно поучаствовал в 42 голах «Реала». Среди представителей высших дивизионов в большем количестве забитых мячей замешан только Роберт Левандовски — 45 (42 гола + 4 ассиста).

34 года и 80 дней — в таком возрасте Карим Бензема забил три мяча в ворота «Пари Сен-Жермен», что делает его самым возрастным автором хет-трика в Лиге чемпионов. Что интересно, Бензема обошел другого француза, Оливье Жиру, который в декабре 2020-го трижды расписался на воротах «Севильи», когда ему было 34 года и 63 дня. Несколько лет назад Бензема довольно резко ответил на вопрос о том, сильнее ли он, чем Жиру:

Знаете что? Нужно закрыть эту тему раз и навсегда. Прошу вас, не путайте «Формулу-1» с картингом. «Формула-1» — это я. Мне больше нечего сказать о тем. Пусть забивает такие голы, какие хочет, выигрывает все, что хочет… У него своя карьера, у меня своя.

79 — следующий гол Бензема в Лиге чемпионов станет для него юбилейным. На сегодняшний день Карим занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров Кубка/Лиги чемпионов за всю почти 80-летнюю историю турнира. Его опережают только Криштиану Роналду (140 голов), Лионель Месси (125) и Роберт Левандовски (85).

309 — Бензема проводит свой 13-й сезон в футболке мадридского «Реала», за это время он забил 309 голов, что делает француза третьим бомбардиром в истории «Королевского клуба». Бензема оставил позади Альфредо Ди Стефано (308), а уступает только Криштиану Роналду (450) и Раулю (324). До Рауля осталось всего лишь 13 голов. Между прочим, бывшему капитану «Реала» потребовалось 16 сезонов, чтобы забить 324 гола (в среднем 20.25 гола за сезон), а Бензема отличился 309 раз в 13 неполных сезонах (23.8 гола).

411 — в ворота ПСЖ Карим забил свои 409-й, 410-й и 411-й голы в карьере. Теперь Бензема — самый результативный французский футболист в истории футбола наравне с Тьерри Анри. Уже следующий гол Карима оставит Анри позади и сделает Бензема единоличным лидером. Кто бы мог подумать… 309 голов форвард забил за «Реал», 66 раз отличился в составе «Лиона», еще 36 голов забил за сборную Франции.