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Аршавин: «Посмотри точность передач Глушакова, каждая вторая чужому идёт»

12 апреля 2022, 08:37

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

Знаешь, почему он столько пробежал? Посмотри точность передач, каждая вторая чужому идёт. Если бы точность передач была выше, то и общий пробег был бы ниже. Выигранные единоборства – 25%. Из четырёх одно выиграно. И вы им восхищаетесь всю программу, 1 час 14 минут уже. Если бы я 11 тысяч метров пробежал, меня в реанимацию увезли бы уже, думаю.

Ранее Глушаков прокомментировал ситуацию с конфликтом в «Химках».

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Все комментарии
memphis
memphis
12 апреля в 18:02
Глушаков ввел запрет на посещение бани Аршавиным
альсато
альсато
12 апреля в 13:02
Плевать как играл Дениска!...Глушак сказал: сделаем ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ и НЕВОЗМОЖНОЕ, чтобы набрать очки...и ОНИ это сделали!!!
shur
shur ответ ЮЗИК (раскрыть)
12 апреля в 12:17
...прицел это тебе не тёлок в бане оприходовать!
Gahi
Gahi
12 апреля в 11:24
Новерное перестал пить свой фирменный самогон, который был хорошего качества.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 10:17
Я думал Аршавин с Глушаком друзяшки!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 апреля в 09:41
А Глушак наверно думал, раз коней прибрали, значит его холить и лелеять будут.
Но с Шавой не забалуешь, он футбол читает как открытую книгу. И говорить в глаза не боится...
STVA 1
STVA 1
12 апреля в 09:07
Счёт на табло
КЭТиК
КЭТиК
12 апреля в 09:01
Но в итоге то победили...
lotsman
lotsman
12 апреля в 08:57
Поистёрся, прицел сбился.
beefs
beefs
12 апреля в 08:51
А комментатору лишь бы что то молоть...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 апреля в 08:50
Ну любит парень бегать...
Может по этому и пасует чужим...чтоб догонять и отнимать...
ЮЗИК
ЮЗИК
12 апреля в 08:40
Прицел у Глушака сбился
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