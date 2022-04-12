Аршавин: «Посмотри точность передач Глушакова, каждая вторая чужому идёт»

Экс-футболист «Зенита» поделился мнением об игре полузащитника «Химок» .

Знаешь, почему он столько пробежал? Посмотри точность передач, каждая вторая чужому идёт. Если бы точность передач была выше, то и общий пробег был бы ниже. Выигранные единоборства – 25%. Из четырёх одно выиграно. И вы им восхищаетесь всю программу, 1 час 14 минут уже. Если бы я 11 тысяч метров пробежал, меня в реанимацию увезли бы уже, думаю.