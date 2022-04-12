Аршавин: «Посмотри точность передач Глушакова, каждая вторая чужому идёт»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.
Знаешь, почему он столько пробежал? Посмотри точность передач, каждая вторая чужому идёт. Если бы точность передач была выше, то и общий пробег был бы ниже. Выигранные единоборства – 25%. Из четырёх одно выиграно. И вы им восхищаетесь всю программу, 1 час 14 минут уже. Если бы я 11 тысяч метров пробежал, меня в реанимацию увезли бы уже, думаю.
Ранее Глушаков прокомментировал ситуацию с конфликтом в «Химках».
Но с Шавой не забалуешь, он футбол читает как открытую книгу. И говорить в глаза не боится...
Но с Шавой не забалуешь, он футбол читает как открытую книгу. И говорить в глаза не боится...
Может по этому и пасует чужим...чтоб догонять и отнимать...
Может по этому и пасует чужим...чтоб догонять и отнимать...