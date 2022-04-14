Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировкиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Семак объяснил, почему «Зенит» тренируется на «Газпром Арене», а не на базе

14 апреля 2022, 12:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему команда провела тренировку на «Газпром Арене» перед матчем 25-го тура РПЛ с «Уралом». Игра состоится в субботу, 16 апреля.

Почему тренируемся на «Газпром Арене», а не на тренировочной базе? Из-за качества поля. Стараемся беречь газон, у нас на базе поля в гораздо худшем состоянии, чем здесь. Учитывая то, что не так много матчей осталось провести на «Газпром Арене», конечно, используем возможность, чтобы тренироваться на хорошем поле и заодно вспомнить немного, как здесь все устроено — отскоки, газон, чтобы успеть привыкнуть.

Также Семак высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Все новости
Роналду вернулся к тренировкам
20 апреля
Вендел и Одоевский работали в общей группе «Зенита»
14 апреля
Футболисты «Локомотива» сыграли в текболл
07 апреля Фото
Чернов: «Ваноли не кричит, но общается крайне эмоционально»
28 марта
Ракицкий поддерживает форму с «Металлистом»
28 марта
Бэйл восстановился после травмы
23 марта
Сортировать
Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
19 апреля в 15:07
Все гораздо проще: бомжи не привыкли иметь постоянное место жительства и по привычке толпятся там, где тепло и сухо.
протон
протон
14 апреля в 20:26
Выкатное поле уже не пружинит или это была шутка хейтеров?)
Garrincha58
Garrincha58
14 апреля в 14:42
а чё сейчас беречь газон на Газпром Арене финала ЛЧ не будет поэтому пусть там и тренируются всего то осталось три матча в Питере так что газон выдержит а за лето подшаманят
lotsman
lotsman ответ Ironigor (раскрыть)
14 апреля в 13:45
    Ironigor
    Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    14 апреля в 13:31
    О чём вы хотите сказать, никакого отношения не имеет к футбольному покрытию .
    Та трава 🌿 что для газонов на полях, никакого отношения не имеет к футбольному сезону .
    Я лишь сказал что за своими полями , будь то тренировочный газон , будь он основным на стадионе , надо относиться как положено, и за ними следить. Для этого есть специалисты , агроном и .т.д . Которым я надеюсь платят зарплату и выделяют деньги 💰 за поддержания газонов . И если этого не происходит, то это вина менеджерского состава, которые за это отвечают. Но никак не от сезона .
    А о чём говорите вы , это совершенно другая история, требующая разбора специалистов , которые и сами уже незнают, что и как лучше. РФС и РПЛ само нуждается в реформировании. Как-то так, на мой субъективный взгляд. Спасибо вам за понимание. Всем Добра !
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
    14 апреля в 13:17
    Тут опять мы возвращаемся к ситуации, что зимой трава не растёт. Поэтому нам и нужно переходить на игру весной, летом и осенью, как играют в Скандинавии.
    ДАША Д
    ДАША Д
    14 апреля в 13:12
    Всем бы такие возможности.
    112910415
    112910415
    14 апреля в 13:06
    Урал - соперник серьёзный !
    mihaluch
    mihaluch
    14 апреля в 12:54
    На базе своё а тут газпромовское.
    Caniggia
    Caniggia
    14 апреля в 12:46
    С жиру бесятся!
    stanichnik
    stanichnik
    14 апреля в 12:44
    Значит побаиваются соперников, раз хотят воспользоваться преимуществом адаптации к поляне
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Ironigor (раскрыть)
    14 апреля в 12:41
    В Санкт-Петербурге погода влияет.Сейчас каждое утро -2, днем до +9.Обычная зеленая трава и почки на деревьях даже не появились еще)Не говоря уж про футбольные газоны
    Ironigor
    Ironigor
    14 апреля в 12:38
    Ну да, денег нехватка на качественные поля .
    Да и следить за ними некому , зарплату не платят ! )
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     