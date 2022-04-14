Семак объяснил, почему «Зенит» тренируется на «Газпром Арене», а не на базе

Главный тренер «Зенита» объяснил, почему команда провела тренировку на «Газпром Арене» перед матчем 25-го тура РПЛ с «Уралом». Игра состоится в субботу, 16 апреля.

Почему тренируемся на «Газпром Арене», а не на тренировочной базе? Из-за качества поля. Стараемся беречь газон, у нас на базе поля в гораздо худшем состоянии, чем здесь. Учитывая то, что не так много матчей осталось провести на «Газпром Арене», конечно, используем возможность, чтобы тренироваться на хорошем поле и заодно вспомнить немного, как здесь все устроено — отскоки, газон, чтобы успеть привыкнуть.