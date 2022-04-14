Семак объяснил, почему «Зенит» тренируется на «Газпром Арене», а не на базе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему команда провела тренировку на «Газпром Арене» перед матчем 25-го тура РПЛ с «Уралом». Игра состоится в субботу, 16 апреля.
Почему тренируемся на «Газпром Арене», а не на тренировочной базе? Из-за качества поля. Стараемся беречь газон, у нас на базе поля в гораздо худшем состоянии, чем здесь. Учитывая то, что не так много матчей осталось провести на «Газпром Арене», конечно, используем возможность, чтобы тренироваться на хорошем поле и заодно вспомнить немного, как здесь все устроено — отскоки, газон, чтобы успеть привыкнуть.
Также Семак высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Та трава 🌿 что для газонов на полях, никакого отношения не имеет к футбольному сезону .
Я лишь сказал что за своими полями , будь то тренировочный газон , будь он основным на стадионе , надо относиться как положено, и за ними следить. Для этого есть специалисты , агроном и .т.д . Которым я надеюсь платят зарплату и выделяют деньги 💰 за поддержания газонов . И если этого не происходит, то это вина менеджерского состава, которые за это отвечают. Но никак не от сезона .
А о чём говорите вы , это совершенно другая история, требующая разбора специалистов , которые и сами уже незнают, что и как лучше. РФС и РПЛ само нуждается в реформировании. Как-то так, на мой субъективный взгляд. Спасибо вам за понимание. Всем Добра !
Та трава 🌿 что для газонов на полях, никакого отношения не имеет к футбольному сезону .
Я лишь сказал что за своими полями , будь то тренировочный газон , будь он основным на стадионе , надо относиться как положено, и за ними следить. Для этого есть специалисты , агроном и .т.д . Которым я надеюсь платят зарплату и выделяют деньги 💰 за поддержания газонов . И если этого не происходит, то это вина менеджерского состава, которые за это отвечают. Но никак не от сезона .
А о чём говорите вы , это совершенно другая история, требующая разбора специалистов , которые и сами уже незнают, что и как лучше. РФС и РПЛ само нуждается в реформировании. Как-то так, на мой субъективный взгляд. Спасибо вам за понимание. Всем Добра !
Да и следить за ними некому , зарплату не платят ! )
Да и следить за ними некому , зарплату не платят ! )