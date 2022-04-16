«Спартак» поздравил Руя Виторию с днём рождения

Пресс-служба «Спартака» не забыла поздравить бывшего главного тренера команды Руя Виторию с днем рождения. Португальскому специалисту исполнилось 52 года. «Красно-белых» Витория тренировал с мая по декабрь 2021 года, сменив Доменико Тедеско. На зимнюю паузу команда при Витории уходила на 9-м месте, однако смогла выиграть группу в Лиге Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
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