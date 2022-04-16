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«Спартак» поздравил Руя Виторию с днём рождения

16 апреля 2022, 14:12

Пресс-служба «Спартака» не забыла поздравить бывшего главного тренера команды Руя Виторию с днем рождения. Португальскому специалисту исполнилось 52 года. «Красно-белых» Витория тренировал с мая по декабрь 2021 года, сменив Доменико Тедеско. На зимнюю паузу команда при Витории уходила на 9-м месте, однако смогла выиграть группу в Лиге Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 15:22
С днюхой Руй!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 14:25
При Федуне столько тренеров стали "бывшими"...что пора в команде новую должность вводить...."Менеджер по поздравлениям уволенных тренеров"...
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 14:22
Как у них совести хватило на это, особенно после того как они поступили с Виторией?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 апреля в 14:16
Присоединяюсь к поздравлениям.
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