«Спартак» поздравил Понсе с победным голом в дебютном матче за «Эльче»...

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19 февраля 2022, 09:41

Пресс-служба «Спартака» поздравила форварда с голом в дебютном матче за «Эльче» в рамках 25-го тура Примеры против «Райо Вальекано» (2:1).

«Эсекьель Понсе забил победный гол в дебютном матче за „Эльче“. Так держать, Танк», — написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

Понсе перешел из московского клуба в «Эльче» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.