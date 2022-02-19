«Спартак» поздравил Понсе с победным голом в дебютном матче за «Эльче»...

Пресс-служба «Спартака» поздравила форварда Эсекеля Понсе с голом в дебютном матче за «Эльче» в рамках 25-го тура Примеры против «Райо Вальекано» (2:1).
«Эсекьель Понсе забил победный гол в дебютном матче за „Эльче“. Так держать, Танк», — написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.
Понсе перешел из московского клуба в «Эльче» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
Эсекель Понсе забил победный гол в дебютном матче за @elchecf! 💥— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 18, 2022
Так держать, Танк! 👏🏻 pic.twitter.com/lqJZeFbMCe
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....восхищению благородству Федуна нет предела....стольких людей делает счастливыми....за пределами своего клуба....
Прям не Арнольдович...а Робин Гуд...
Отбирает игроков и тренеров у кого хочет...и раздаёт их нуждающимся...