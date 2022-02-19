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«Спартак» поздравил Понсе с победным голом в дебютном матче за «Эльче»

19 февраля 2022, 09:41
ЭльчеЛоготип футбольный клуб Эльче2 : 1Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» поздравила форварда Эсекеля Понсе с голом в дебютном матче за «Эльче» в рамках 25-го тура Примеры против «Райо Вальекано» (2:1).

«Эсекьель Понсе забил победный гол в дебютном матче за „Эльче“. Так держать, Танк», — написала пресс-служба «Спартака» в твиттере.

Понсе перешел из московского клуба в «Эльче» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 февраля в 13:19, ред.
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....восхищению благородству Федуна нет предела....стольких людей делает счастливыми....за пределами своего клуба....
Прям не Арнольдович...а Робин Гуд...
Отбирает игроков и тренеров у кого хочет...и раздаёт их нуждающимся...
протон
протон
19 февраля в 12:51
Понсе хороший качественный игрок, это вам не Ломовицкий и не Бакаев
ABir
ABir
19 февраля в 12:42
Классный форвард, поможет Эльче
4RT
4RT
19 февраля в 11:08
Да клал он уже на ваши "поздравления"
Mekail
Mekail
19 февраля в 11:02
Присоединяюсь...молодца!
lotsman
lotsman
19 февраля в 10:54
Как только наберёт обороты, Спартак вернёт его.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 февраля в 10:15
Пусть продолжает в том же духе
112910415
112910415
19 февраля в 10:06
ну молодец же !
Накир
Накир
19 февраля в 09:55
Ну что...отдай жену дяде, а сам иди к...... разыграется и останется
stanichnik
stanichnik
19 февраля в 09:55
Поможет сохранить прописку в Ла Лиге
shlomo2
shlomo2
19 февраля в 09:53
Ну вот отдали...теперь поздравляйте
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