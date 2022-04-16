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Ваноли: «Проблема „Спартака“ — психология, нет менталитета победителя»

16 апреля 2022, 21:43
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал ничью в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина» (1:1).

В первом тайме играли медленно, не хватало скорости в передачах, плохо находили игрока между линиями. С такими командами, как «Рубин», играть сложно, это логично. Во втором тайме перешли на игру в четыре защитника, чтобы использовать фланги.

Второй тайм мне понравился больше, действовали хорошо, но проблема «Спартака» — психология, нет менталитета победителя.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
17 апреля в 05:39
Похоже этот тренер ситуацию не исправит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
16 апреля в 22:32
Каррера бы признал ошибки взял бы вину на себя и исправился в следующем матче.....за что его все и уважали и уважают...
А эти...зенитнезнающие потеряшки "менталитета победителя" - так и будут вату катать...
Где их набирают то ???
Деньги есть...арена есть...состав есть...болельщиков - море....
А они - 3 победы в 15-ти последних играх........))
Неумение работать не стоит прикрывать сказками про психологию.....

Вон Карпин вернулся в Ростов...5 игр - 3 победы...и завтра из Тулы 3 очка привезёт....с парнями которые всё время в резерве сидели....и никая психология ему не помеха.....
minai
minai
16 апреля в 21:56
Ничего страшного. Грамотно выстроенная система штрафов и премий сразу организует такой менталитет. Было бы желание администрации клуба и тренера её внедрить.
beefs
beefs
16 апреля в 21:55
А ОТКУДА ЖЕ ОН ВОЗЬЕТСЯ, ЗАРЕМА ЧТО ЛИ ПРИВЬЕТ...
Gahi
Gahi
16 апреля в 21:47
Потерять психологию победителя легче всего, а вот восстановить его для этого нужно время.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 апреля в 21:47
УЖЕ 20 ЛЕТ КАК НЕТ...
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