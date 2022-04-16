Главный тренер «Спартака» прокомментировал ничью в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина» (1:1).

В первом тайме играли медленно, не хватало скорости в передачах, плохо находили игрока между линиями. С такими командами, как «Рубин», играть сложно, это логично. Во втором тайме перешли на игру в четыре защитника, чтобы использовать фланги.

Второй тайм мне понравился больше, действовали хорошо, но проблема «Спартака» — психология, нет менталитета победителя.