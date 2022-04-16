Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал ничью в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина» (1:1).
В первом тайме играли медленно, не хватало скорости в передачах, плохо находили игрока между линиями. С такими командами, как «Рубин», играть сложно, это логично. Во втором тайме перешли на игру в четыре защитника, чтобы использовать фланги.
Второй тайм мне понравился больше, действовали хорошо, но проблема «Спартака» — психология, нет менталитета победителя.
А эти...зенитнезнающие потеряшки "менталитета победителя" - так и будут вату катать...
Где их набирают то ???
Деньги есть...арена есть...состав есть...болельщиков - море....
А они - 3 победы в 15-ти последних играх........))
Неумение работать не стоит прикрывать сказками про психологию.....
Вон Карпин вернулся в Ростов...5 игр - 3 победы...и завтра из Тулы 3 очка привезёт....с парнями которые всё время в резерве сидели....и никая психология ему не помеха.....
А эти...зенитнезнающие потеряшки "менталитета победителя" - так и будут вату катать...
Где их набирают то ???
Деньги есть...арена есть...состав есть...болельщиков - море....
А они - 3 победы в 15-ти последних играх........))
Неумение работать не стоит прикрывать сказками про психологию.....
Вон Карпин вернулся в Ростов...5 игр - 3 победы...и завтра из Тулы 3 очка привезёт....с парнями которые всё время в резерве сидели....и никая психология ему не помеха.....