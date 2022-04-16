Масалитин: «С такой игрой ЦСКА очень тяжело будет остаться в тройке»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ничью в матче 25-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

После зимней паузы пришли игроки, которые были очень хорошо мотивированы, было видно их мастерство. Все это так сложилось, что команда начала показывать результат, выдала очень яркий отрезок. Мне кажется, что на небольшой спад повлиял отъезд некоторых игроков в сборные, которые вернулись в клуб уставшими и не так мотивированными. И после этого на первое место выходят морально-волевые качества и мастерство.

Да, мастерство присутствует, но с ним надо двигаться. Вспомните, сколько моментов в тот отрезок было создано, как игроки открывались, сколько забивали, приятно было смотреть на команду. И что сейчас? Из 9 очков с командами, которые борются за выживание, в копилке только 2 очка. Если ты претендуешь на призовые места, то эти 9 очков надо было забирать.