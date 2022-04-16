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Масалитин: «С такой игрой ЦСКА очень тяжело будет остаться в тройке»

16 апреля 2022, 20:11
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ничью в матче 25-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

После зимней паузы пришли игроки, которые были очень хорошо мотивированы, было видно их мастерство. Все это так сложилось, что команда начала показывать результат, выдала очень яркий отрезок. Мне кажется, что на небольшой спад повлиял отъезд некоторых игроков в сборные, которые вернулись в клуб уставшими и не так мотивированными. И после этого на первое место выходят морально-волевые качества и мастерство.

Да, мастерство присутствует, но с ним надо двигаться. Вспомните, сколько моментов в тот отрезок было создано, как игроки открывались, сколько забивали, приятно было смотреть на команду. И что сейчас? Из 9 очков с командами, которые борются за выживание, в копилке только 2 очка. Если ты претендуешь на призовые места, то эти 9 очков надо было забирать.

С такой игрой ЦСКА очень тяжело будет остаться в тройке. В последних матчах игры совсем нет, много пропускают. Да, хорошо, что забивают в каждой игре, но мяч в ворота соперника идет очень тяжело.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
17 апреля в 01:39
это точно - можно пролететь.
112910415
112910415
16 апреля в 23:00
на будущий сезон придётся отложить амбициозные цели
Leha-ha50
Leha-ha50
16 апреля в 21:48
С такой игрой ЦСКА очень тяжело будет остаться в тройке.
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Разве это игра??? Игрой это назвать трудно. Голимый сумбур и больше ничего.
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
16 апреля в 21:34
Зато карусельного коня кормить не надо.
shlomo
shlomo ответ pomor45 (раскрыть)
16 апреля в 21:02, ред.
Добра Вам!... конь коню рознь...карусельный конь запросто сможет проехать мимо всего...:)))
pomor45
pomor45 ответ shlomo (раскрыть)
16 апреля в 20:57
На то и конь, чтобы тяжкое тянуть.
pomor45
pomor45 ответ санек002 (раскрыть)
16 апреля в 20:55
И вот - пришли!
berda2003
berda2003
16 апреля в 20:28
а кто потеснит? сочи, локо, краснодар - это навряд ли...
Cat01
Cat01
16 апреля в 20:25
Отдают очки сами...
drug01
drug01
16 апреля в 20:24
Это точно!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 апреля в 20:19
А нечего им там и делать...
санек002
санек002 ответ shlomo (раскрыть)
16 апреля в 20:18
ЧТО ТО С НИМИ НЕПОНЯТНОЕ!ШЛИ ШЛИ И ВОТ...!
shlomo
shlomo
16 апреля в 20:16
Думаю, что не просто трудно, а почти невозможно... если Сочи выиграют, то совсем будет тяжко коняшкам
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