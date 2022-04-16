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Бышовец: «„Зенит“ победил „Урал“ в академическом, бразильском стиле»

16 апреля 2022, 20:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал победу «Зенита» над «Уралом» (3:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Зенит» победил «Урал» в академическом, бразильском стиле. Я бы сказал — на классе. Трудно представить и до матча, что были бы какие-то трудности у хозяев. «Урал» допускал много ошибок в обороне. Конечно, уровень игроков у «Зенита» на порядок выше. Результат закономерен.

«Динамо» нацелено дать борьбу. Точкой отсчёта будет матч с ЦСКА 24 апреля. Тогда можно будет уже говорить о перспективах сохранения интриги.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
16 апреля в 21:16
Почему такие шикарные голы удаются именно соперникам Зенита? Может Фортуна их утешает?
lotsman
lotsman
16 апреля в 20:58
Победа желанна в любом стиле.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 апреля в 20:31
Главное что победил...
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