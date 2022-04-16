Бышовец: «„Зенит“ победил „Урал“ в академическом, бразильском стиле»

Российский тренер прокомментировал победу «Зенита» над «Уралом» (3:1) в матче 25-го тура РПЛ .

«Зенит» победил «Урал» в академическом, бразильском стиле. Я бы сказал — на классе. Трудно представить и до матча, что были бы какие-то трудности у хозяев. «Урал» допускал много ошибок в обороне. Конечно, уровень игроков у «Зенита» на порядок выше. Результат закономерен.