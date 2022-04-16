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Игонин похвалил Дзюбу за игру в матче против «Урала»

16 апреля 2022, 20:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал игру нападающего Артёма Дзюбы, который прервал свою безголевую серию в матче против «Урала» (3:1).

Не было много действий от Дзюбы, игра было очень спокойная. Во время забитого мяча он показал хладнокровие, мастерство, [сыграл] на опыте. Я не присоединяюсь к тем, кто критикует Артёма за то, что он не забивает. Он в любом случае имеет высокий коэффициент полезных действий, сегодня он это доказал.

Дзюба выполняет большой объём работы, которая смогла бы его вывести на европейский уровень. Его опыт и понимание постоянно приносят плоды в том или ином качестве. Он вышел на замену, забил мяч и дал возможность игроку основного состава передохнуть.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr
16 апреля в 22:31
Ну дааааа..... Против Урала Зюбу прорвало на голы)))))) Да и против "Физкультурника" из Верхнепетушково тоже бы он наколотил. А против нормальных команд что-то у него не клеится. Наверное поле сбрызнуть не успевает.
mihaluch
mihaluch
16 апреля в 21:12
Дзюба не был сам собой если бы не забил.
Байкал-38
Байкал-38
16 апреля в 21:08
Дзюба молодец.
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