Игонин похвалил Дзюбу за игру в матче против «Урала»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал игру нападающего , который прервал свою безголевую серию в матче против «Урала» (3:1).

Не было много действий от Дзюбы, игра было очень спокойная. Во время забитого мяча он показал хладнокровие, мастерство, [сыграл] на опыте. Я не присоединяюсь к тем, кто критикует Артёма за то, что он не забивает. Он в любом случае имеет высокий коэффициент полезных действий, сегодня он это доказал.

Дзюба выполняет большой объём работы, которая смогла бы его вывести на европейский уровень. Его опыт и понимание постоянно приносят плоды в том или ином качестве. Он вышел на замену, забил мяч и дал возможность игроку основного состава передохнуть.