Бабаев: «ЦСКА хочет сохранить всех игроков, находящихся в аренде»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о планах клуба относительно иностранных футболистов.

С иностранцами, которые у нас на контракте, никаких проблем возникнуть не должно. Что касается игроков, находящихся в аренде, надо будет смотреть по ситуации. Она регулярно меняется, и сейчас не хочется быть голословным. Исходим из того, что перед клубом будет стоять цель сохранить всех футболистов, которые в данный момент выступают за нас на правах аренды, подписав с ними долгосрочные соглашения. Вместе с тем, в нынешней ситуации не все зависит от клуба. Наша позиция понятна, а получится ли ее реализовать, зависит в том числе от внешних обстоятельств.