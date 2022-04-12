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Бабаев: «ЦСКА хочет сохранить всех игроков, находящихся в аренде»

12 апреля 2022, 15:21

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о планах клуба относительно иностранных футболистов.

С иностранцами, которые у нас на контракте, никаких проблем возникнуть не должно. Что касается игроков, находящихся в аренде, надо будет смотреть по ситуации. Она регулярно меняется, и сейчас не хочется быть голословным. Исходим из того, что перед клубом будет стоять цель сохранить всех футболистов, которые в данный момент выступают за нас на правах аренды, подписав с ними долгосрочные соглашения. Вместе с тем, в нынешней ситуации не все зависит от клуба. Наша позиция понятна, а получится ли ее реализовать, зависит в том числе от внешних обстоятельств.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
12 апреля в 22:46
Желание похвальное ...посмотрим что получится...
SHMEL258
SHMEL258
12 апреля в 18:52
Сейчас ни в чём нельзя быть уверенным.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 апреля в 17:25
Посмотрим , что получится.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
12 апреля в 16:17
Надо договариваться.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 апреля в 16:15
Желание суперное но не всё зависит от клуба а в сегодняшней ситуации даже не от денег.
drug01
drug01
12 апреля в 16:01
Желание хорошее
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
12 апреля в 16:00
Желание сохранить всех игроков находящихся в аренде похвально, но вряд ли реализуемо по многим причинам. Посмотрим.
ДАША Д
ДАША Д
12 апреля в 15:31
Были бы деньги, можно и сохранить...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 15:22
А получится их сохранить!?
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