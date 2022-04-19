ЦСКА выкупит Карраскаля

Полузащитник Хорхе Карраскаль станет полноценным футболистом ЦСКА. Об этом сообщил агент игрока Мартин Родригес.
Да, ЦСКА выкупает Хорхе Карраскаля у «Ривер Плейта». Его контракт с ЦСКА рассчитан на 4 года.
В текущем сезоне на счету колумбийца 7 матчей в РПЛ и 1 гол.
Удачи ему в ЦСКА.
Удачи ему в ЦСКА.
И турка надо выкупать, с ним игра в атаке преобразилась.
И турка надо выкупать, с ним игра в атаке преобразилась.
Он же может уйти в любой клуб бесплатно.
Он же может уйти в любой клуб бесплатно.
плотный. Приобретение хорошее. Удачных игр ему в ЦСКА.
плотный. Приобретение хорошее. Удачных игр ему в ЦСКА.