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ЦСКА выкупит Карраскаля

19 апреля 2022, 19:03

Полузащитник Хорхе Карраскаль станет полноценным футболистом ЦСКА. Об этом сообщил агент игрока Мартин Родригес.

Да, ЦСКА выкупает Хорхе Карраскаля у «Ривер Плейта». Его контракт с ЦСКА рассчитан на 4 года.

В текущем сезоне на счету колумбийца 7 матчей в РПЛ и 1 гол.

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Все комментарии
протон
протон
20 апреля в 01:12
У Хорхе было обязательство выкупа, в случае проведенных игр. Только поэтому он выкуплен, уверен, что он единственный будет. В мае нас исключат из ЕК на след.сезоны и тогда все разбегутся, надо быть реалистами. Смысла толковым игрокам тут сидеть не останется никакого, зп просядут.
oFANATo
oFANATo
19 апреля в 23:21
Хорошая новость.....👍👏
Сп62
Сп62 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
19 апреля в 20:45
Риск, конечно, есть, но поскольку он не европеец, то риск снижается.
Mi6
Mi6
19 апреля в 20:30
Слишком много неадекватных решений в клубе от Гинера/Бабаева
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
19 апреля в 20:23
Приветствую! Вот и я так думаю
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 20:10
Отличная новость. Несмотря на не очень выразительную игру в последних матчах , мастерство у парня есть.
Удачи ему в ЦСКА.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
19 апреля в 20:09
Я не понимаю, как клубы идут на такой риск, когда по правилам ФИФА он может уйти бесплатно. Завтра им заинтересуется какой-нибудь европейский клуб и адьос.
Сп62
Сп62
19 апреля в 20:07
Игрок толковый. Украсит ПФЛ.
A.S.A
A.S.A
19 апреля в 19:35
Хорошое усиление, еще бы Языджи подписать на постоянной основе было бы здорово
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
19 апреля в 19:30, ред.
Доброго Здоровья!
И турка надо выкупать, с ним игра в атаке преобразилась.
Caniggia
Caniggia
19 апреля в 19:29
Наверное, удачная сделка для ЦСКА!
nikoladolgov
nikoladolgov
19 апреля в 19:28
А смысл ?
Он же может уйти в любой клуб бесплатно.
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 19:21
А с турком как дела?
shlomo
shlomo
19 апреля в 19:18
Колумбийцы почти всегда трудяги, бойцы и ребята с амбициями. Думаю, хороший будет трансфер. Вообще удивлён, что у нас в лиге так мало футболистов из этой страны. ЦСКА нужны такие игроки. А те кто пишут зачем он ЦСКА, явно симпатизируют другим клубам...:). Ну а так что, вот у армейцев как то все правильно : игрока оценивают в 6 млн и можно выкупить за 6 (у других оценивают в одну сумму а платят в 2 и 3 раза дороже...). Ну а если правда и выкуп будет стоить 6 млн, не стоит рассчитывать за эти деньги взять яркого таланта. Но при всем уважении к Кучаеву, это усиление за +- те же деньги, с учетом, что с легами в команде проблем нет, так что все выглядит хорошо.
Владимир Анохин
Владимир Анохин
19 апреля в 19:18
Карраскаль грешит неточными передачами и порой неоправданно вступает в обводку, вместо того чтобы отдать пас.
SHMEL
SHMEL
19 апреля в 19:17
Отличная новость!!! Хорхе хороший, качественный футболист с отличным дриблингом и ударом.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
19 апреля в 19:13
Хорошая новость, игра Хорхе самобытная, для команды полезная, поле видит, удар
плотный. Приобретение хорошее. Удачных игр ему в ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 апреля в 19:06
Там была опция, если он сыграет 7 игр, то выкуп обязателен. Он сыграл
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
19 апреля в 19:04
А он сам останется?
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