ЦСКА выкупит Карраскаля

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19 апреля 2022, 19:03

Полузащитник станет полноценным футболистом ЦСКА . Об этом сообщил агент игрока Мартин Родригес.

Да, ЦСКА выкупает Хорхе Карраскаля у «Ривер Плейта». Его контракт с ЦСКА рассчитан на 4 года.