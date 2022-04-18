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РФС может разрешить клубам заявлять россиян, которых выгнали из Европы

18 апреля 2022, 21:30

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) может разрешить клубам РПЛ и ФНЛ заявлять отечественных футболистов, которые покинули европейские клубы по политическим причинам.

Мы обратились в РФС с просьбой разрешить временно регистрировать футболистов, которых выдавливают из Европы. К сожалению, ФИФА, разрешив иностранцам приостанавливать трудовые договоры с российскими и украинскими клубами, ничего не предусмотрела для наших футболистов, выступающих в Европе.

Сейчас Польшу покинул Башкиров, идет давление на Жигулева. Из Чехии уехало два футболиста. Есть молодой игрок Черткоев, который должен был подписать контракт с грузинским клубом. По нашей информации, от него требовали сделать какое-то политическое заявление как условие подписания, он отказался и вынужден был покинуть Грузию.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
Palex
Palex ответ Flamen (раскрыть)
19 апреля в 11:03
И не говори. Никакой корректности, как о собаках.
Сп62
Сп62 ответ Futurista (раскрыть)
19 апреля в 09:12
Хоккеисты делают деньги и себе и хозяевам. Как же их выгонять?
Flamen
Flamen
19 апреля в 08:55, ред.
соккер, что за формулировки?
nikoladolgov
nikoladolgov
19 апреля в 06:08
Дружба народов ....
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 04:38
Уже давно пора сделать.
valeron4321
valeron4321
18 апреля в 23:59
На меня сегодня жена надавила не ходить на футбол. Не поддался.
VeniaminS
VeniaminS
18 апреля в 23:18
играть то им надо.
minai
minai
18 апреля в 23:00
Надо бы охреначить Искандерами центры принятия решений, и всё будет ровно и справедливо.
zooveterinar
zooveterinar
18 апреля в 22:54
А кто-там играл?! Кокорина выгнали что ли?!!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
18 апреля в 22:50
Ну если они в Европе оказались не нужные, то это много что говорит о их уровне и надобности, но мы конечно всех примем
Futurista
Futurista
18 апреля в 22:19, ред.
Европа с ума сходит...шавки...
американцы и канадцы наших хоккеистов из НХЛ не гонят...пока во всяком случае...
lotsman
lotsman
18 апреля в 22:18
Не выгнали, а попросили покиуть клуб.
Cat01
Cat01
18 апреля в 22:06
Не выгнали а уволили!
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 22:03
Этого никто уже не запретит
Hypnoz
Hypnoz
18 апреля в 22:03
Надо их пристраивать, как политических беженцев, на лавку к бомжам !
STVA 1
STVA 1
18 апреля в 21:59
это правильно
stanichnik
stanichnik
18 апреля в 21:47
Ответный ход с нашей стороны
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 21:31
Ну и правильно,надо их поддержать!
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