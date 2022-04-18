РФС может разрешить клубам заявлять россиян, которых выгнали из Европы

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) может разрешить клубам РПЛ и ФНЛ заявлять отечественных футболистов, которые покинули европейские клубы по политическим причинам.
Мы обратились в РФС с просьбой разрешить временно регистрировать футболистов, которых выдавливают из Европы. К сожалению, ФИФА, разрешив иностранцам приостанавливать трудовые договоры с российскими и украинскими клубами, ничего не предусмотрела для наших футболистов, выступающих в Европе.
Сейчас Польшу покинул Башкиров, идет давление на Жигулева. Из Чехии уехало два футболиста. Есть молодой игрок Черткоев, который должен был подписать контракт с грузинским клубом. По нашей информации, от него требовали сделать какое-то политическое заявление как условие подписания, он отказался и вынужден был покинуть Грузию.
американцы и канадцы наших хоккеистов из НХЛ не гонят...пока во всяком случае...
американцы и канадцы наших хоккеистов из НХЛ не гонят...пока во всяком случае...