РФС может разрешить клубам заявлять россиян, которых выгнали из Европы

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что Российский футбольный союз ( РФС ) может разрешить клубам РПЛ и ФНЛ заявлять отечественных футболистов, которые покинули европейские клубы по политическим причинам.

Мы обратились в РФС с просьбой разрешить временно регистрировать футболистов, которых выдавливают из Европы. К сожалению, ФИФА , разрешив иностранцам приостанавливать трудовые договоры с российскими и украинскими клубами, ничего не предусмотрела для наших футболистов, выступающих в Европе.

Сейчас Польшу покинул Башкиров, идет давление на Жигулева. Из Чехии уехало два футболиста. Есть молодой игрок Черткоев, который должен был подписать контракт с грузинским клубом. По нашей информации, от него требовали сделать какое-то политическое заявление как условие подписания, он отказался и вынужден был покинуть Грузию.