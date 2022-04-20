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Сергеев: «С такой игрой „Алания“ должна выступать в РПЛ»

20 апреля 2022, 20:25
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

Форвард «Зенита» Иван Сергеев рассказал о вылете из Кубка России.

Поздравляю «Аланию» с выходом в полуфинал — сегодня они выглядели очень хорошо. Эта команда должна выступать в Премьер-лиге с такой игрой. «Зениту» сегодня не повезло — пропустили гол на 90-й минуте, а серия пенальти — это лотерея.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
21 апреля в 09:35
Так ничего же не изменилось. Стадиона как не было . так и нет. Поэтому и смысла нет в попадании в четвёрку.
протон
протон
21 апреля в 00:26
Сергеев спасибо за объективность
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
20 апреля в 22:27
На память не жалуюсь. Тогда ещё Оренбург НАПРЯМУЮ не пустили.
Именно поэтому я и написАл, что Алании нужно попасть как минимум в четвёрку, а ты толкуешь про сливание очков. Ну так точно не пройти ...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 апреля в 22:16
В том году завоевали, но чиновники не позволили играть стыки. Память короткая? Или незнание ситуации? Как и в этом году, Алания шла весь сезон в группе лидеров, но сейчас начала сдавать матчи, потому что смысла нет занимать переходные места , так как снова чиновники не позволят выйти в РПЛ.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 апреля в 22:14
Спасибо, Ваня.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 21:38
Ждём в рпл !
Байкал-38.
Байкал-38.
20 апреля в 20:37, ред.
Не, Сергеев тут другая ситуация. С такой игрой, которую показывали вы до пропущенного гола, Зениту играть в ФНЛ.

Зенит вылетел вполне справедливо. Так относиться к сопернику нельзя. До первого пропущенного гола мяч пинали куда попало, ходили пешком, не добегали.

Если бы не форма Зенита, то я бы подумал, что с улицы набрали и попросили походить по полю.

Это не то что не уровень РПЛ, это уровень аутсайдеров ФНЛ, и то с натяжкой.
Если Газзаев высказался про "академиков с тросточками", то здесь были "пижоны на прогулке".

Алания молодцы, наказали питерцев!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 20:26
Место надо завоевать...
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