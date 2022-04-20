Сергеев: «С такой игрой „Алания“ должна выступать в РПЛ»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев рассказал о вылете из Кубка России.
Поздравляю «Аланию» с выходом в полуфинал — сегодня они выглядели очень хорошо. Эта команда должна выступать в Премьер-лиге с такой игрой. «Зениту» сегодня не повезло — пропустили гол на 90-й минуте, а серия пенальти — это лотерея.
Зенит вылетел вполне справедливо. Так относиться к сопернику нельзя. До первого пропущенного гола мяч пинали куда попало, ходили пешком, не добегали.
Если бы не форма Зенита, то я бы подумал, что с улицы набрали и попросили походить по полю.
Это не то что не уровень РПЛ, это уровень аутсайдеров ФНЛ, и то с натяжкой.
Если Газзаев высказался про "академиков с тросточками", то здесь были "пижоны на прогулке".
Алания молодцы, наказали питерцев!
Зенит вылетел вполне справедливо. Так относиться к сопернику нельзя. До первого пропущенного гола мяч пинали куда попало, ходили пешком, не добегали.
Если бы не форма Зенита, то я бы подумал, что с улицы набрали и попросили походить по полю.
Это не то что не уровень РПЛ, это уровень аутсайдеров ФНЛ, и то с натяжкой.
Если Газзаев высказался про "академиков с тросточками", то здесь были "пижоны на прогулке".
Алания молодцы, наказали питерцев!