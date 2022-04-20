Сергеев: «С такой игрой „Алания“ должна выступать в РПЛ»

Форвард «Зенита» рассказал о вылете из Кубка России.

Поздравляю «Аланию» с выходом в полуфинал — сегодня они выглядели очень хорошо. Эта команда должна выступать в Премьер-лиге с такой игрой. «Зениту» сегодня не повезло — пропустили гол на 90-й минуте, а серия пенальти — это лотерея.