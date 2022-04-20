Александр Мостовой: «У „Зенита“ первый тайм вообще плохой был».

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о вылете «Зенита» из Кубка России.
«Зенит», конечно, сам виноват. Другое дело, что «Аланию» надо похвалить и поздравить. Они на морально-волевых при счёте 1:2 сравняли в концовке с шикарного штрафного. Команда высокого уровня, как «Зенит», не имеет права так ходить в концовке игры. Но правило без дополнительного времени играет на руку командам ниже уровнем. Было бы дополнительное, «Зенит» мог бы добить. У «Зенита» первый тайм вообще плохой был. Во втором тайме заменами что-то поменяли и забили. Но этого слишком мало для того, чтобы проходить дальше.
По данному вопросу также высказался бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.
Достаточно уважительно отношусь к Александру Мостовому . И как игрок высокого класса он не раз доказывал это и в клубах за кого играл и конечно же за сборную России. Но когда такие люди начинают искать оправданий в том или ином случае при поражении и приводить условные ничем не подкреплённые фантазии, со словами а если бы , было бы, и какое-то преимущество если бы, было бы опять же дополнительное время, вот тогда бы... . Хочется спросить, а кто мешал главному тренеру отсечь все эти если бы и т.д до игры ??? Надо выходить и доказывать своей игрой свой класс , свои чемпионские амбиции на поле во время игры, тем более когда ты играешь с командой ниже уровнем , ниже классом , подбором игроков и т.д . Приятно было слышать слова Сергеева ,нападающего Зенита, который отозвался об игре Алании и поздравил команду с победой . Проигрывать надо тоже достойно, тем более такой команде как Зенит. Аланию ещё раз с Победой ! Всем Добра !
Достаточно уважительно отношусь к Александру Мостовому . И как игрок высокого класса он не раз доказывал это и в клубах за кого играл и конечно же за сборную России. Но когда такие люди начинают искать оправданий в том или ином случае при поражении и приводить условные ничем не подкреплённые фантазии, со словами а если бы , было бы, и какое-то преимущество если бы, было бы опять же дополнительное время, вот тогда бы... . Хочется спросить, а кто мешал главному тренеру отсечь все эти если бы и т.д до игры ??? Надо выходить и доказывать своей игрой свой класс , свои чемпионские амбиции на поле во время игры, тем более когда ты играешь с командой ниже уровнем , ниже классом , подбором игроков и т.д . Приятно было слышать слова Сергеева ,нападающего Зенита, который отозвался об игре Алании и поздравил команду с победой . Проигрывать надо тоже достойно, тем более такой команде как Зенит. Аланию ещё раз с Победой ! Всем Добра !