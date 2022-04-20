Семак: «Нам расстраиваться некогда, через три дня уже следующая игра»

Наставник «Зенита» рассказал о вылете из Кубка России.

Настоящая кубковая игра, где было много борьбы, единоборств, держала в напряжении до конца матча. Также и серия пенальти, естественно, которая с одной стороны лотерея, а с другой — мастерство имеет значение.

На мой взгляд, первый тайм мы провели пассивно, после пропущенного мяча включились и играли неплохо, забили один и второй мячи, но, к сожалению, невнимательно сыграли: допустили достаточно опасный невынужденный фол, который привел к пропущенному мячу и дальше уже, поскольку турнир без дополнительного времени, к серии пенальти.

В этой серии мы сегодня были хуже. Поэтому жалко, но ничего, будем готовиться к следующему матчу. Нам расстраиваться некогда, через три дня уже следующая игра.