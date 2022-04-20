Семак: «Нам расстраиваться некогда, через три дня уже следующая игра»

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о вылете из Кубка России.
Настоящая кубковая игра, где было много борьбы, единоборств, держала в напряжении до конца матча. Также и серия пенальти, естественно, которая с одной стороны лотерея, а с другой — мастерство имеет значение.
На мой взгляд, первый тайм мы провели пассивно, после пропущенного мяча включились и играли неплохо, забили один и второй мячи, но, к сожалению, невнимательно сыграли: допустили достаточно опасный невынужденный фол, который привел к пропущенному мячу и дальше уже, поскольку турнир без дополнительного времени, к серии пенальти.
В этой серии мы сегодня были хуже. Поэтому жалко, но ничего, будем готовиться к следующему матчу. Нам расстраиваться некогда, через три дня уже следующая игра.
Вылетели из кубка, а чего расстраиваться?
Вылетели ранее из лиги чемпионов, но не нужно расстраиваться, нужно готовиться к следующему матчу
Молодец, не унывает :)
Вылетели из кубка, а чего расстраиваться?
Вылетели ранее из лиги чемпионов, но не нужно расстраиваться, нужно готовиться к следующему матчу
Молодец, не унывает :)
Так зачем трепать нам нервы,
"Нет расстройства, всё о'кей!" -
- Успокоил всех Сергей.
Так зачем трепать нам нервы,
"Нет расстройства, всё о'кей!" -
- Успокоил всех Сергей.
Читаешь это, и вспоминается русская пословица: "Ему нассы в глаза, он скажет — «Божья роса"
Читаешь это, и вспоминается русская пословица: "Ему нассы в глаза, он скажет — «Божья роса"
Вот скоро снова можем раастроиться, и что теперь? Застрелиться?
Нам некогда стреляться каждый раз.
Вот скоро снова можем раастроиться, и что теперь? Застрелиться?
Нам некогда стреляться каждый раз.
Если они не возьмут первое место еще и в РПЛ, то это будет не позор, а позорище.
Если они не возьмут первое место еще и в РПЛ, то это будет не позор, а позорище.
ГЛАВНОЕ НЕСТИ ЧУШЬ!
ГЛАВНОЕ НЕСТИ ЧУШЬ!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1311466/semak-sergey 20.04.2022
Выходит мастерства у Алании больше!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1311466/semak-sergey 20.04.2022
Выходит мастерства у Алании больше!