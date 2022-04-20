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Семак: «Нам расстраиваться некогда, через три дня уже следующая игра»

20 апреля 2022, 20:14
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о вылете из Кубка России.

Настоящая кубковая игра, где было много борьбы, единоборств, держала в напряжении до конца матча. Также и серия пенальти, естественно, которая с одной стороны лотерея, а с другой — мастерство имеет значение.

На мой взгляд, первый тайм мы провели пассивно, после пропущенного мяча включились и играли неплохо, забили один и второй мячи, но, к сожалению, невнимательно сыграли: допустили достаточно опасный невынужденный фол, который привел к пропущенному мячу и дальше уже, поскольку турнир без дополнительного времени, к серии пенальти.

В этой серии мы сегодня были хуже. Поэтому жалко, но ничего, будем готовиться к следующему матчу. Нам расстраиваться некогда, через три дня уже следующая игра.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
21 апреля в 09:22
Пессимист говорит, что хуже уже некуда. А оптимист говорит, что бывает и хуже.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
21 апреля в 08:46, ред.
ФК "Краснодар" просто обязан помочь С. Семаку, главе многочисленного семейства, избежать в будущем РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.
vova505
vova505
21 апреля в 08:15
Как всё просто у него оказывается
Вылетели из кубка, а чего расстраиваться?
Вылетели ранее из лиги чемпионов, но не нужно расстраиваться, нужно готовиться к следующему матчу
Молодец, не унывает :)
ОПС
ОПС
21 апреля в 03:42
А чего расстраиваться. Ну проиграли чемпионы и лидеры команде ФНЛ и что? Да так...
Tostao
Tostao
20 апреля в 22:30, ред.
По контракту капал евро,
Так зачем трепать нам нервы,
"Нет расстройства, всё о'кей!" -
- Успокоил всех Сергей.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
20 апреля в 22:27
"Поэтому жалко, но ничего, будем готовиться к следующему матчу. Нам расстраиваться некогда, через три дня уже следующая игра."

Читаешь это, и вспоминается русская пословица: "Ему нассы в глаза, он скажет — «Божья роса"
Alexnvr
Alexnvr
20 апреля в 21:49
Уберите Семака. С таким подбором игроков такую хрень делать это надо уметь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ dok66 (раскрыть)
20 апреля в 21:30
Нет у него никакой досады. Человек в струю попал, находится в зоне комфорта и тупо плывёт по течению. Вот, собсно, и весь Семак.
gentlewolf
gentlewolf
20 апреля в 21:29
Нам некогда расстраиваться каждый раз.
Вот скоро снова можем раастроиться, и что теперь? Застрелиться?
Нам некогда стреляться каждый раз.
Garrincha58
Garrincha58
20 апреля в 21:04
я уже года три твержу уберите Семака и Дзюбу и команда будет не хуже европейской но нет руководству видать так выгодно но почему и зачем непонятно
Garrincha58
Garrincha58
20 апреля в 21:02
тренер который не учится на элементарных своих же ошибках это не тренер на него посмотришь и подумаешь, а тренер ли он вообще так пришёл посидеть в ладошки похлопать и водички попить
VeniaminS
VeniaminS
20 апреля в 21:00
Очень слабовато для лидера Премьеры.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
20 апреля в 20:52
Семак: «Нам расстраиваться некогда, через три дня надо слить еще матч».
Если они не возьмут первое место еще и в РПЛ, то это будет не позор, а позорище.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
20 апреля в 20:47
Тебе-то вообще не о чем волноваться, кроме как выиграть чемпионат с финансовым ресурсом "Газпрома", у тебя других задач нет, это по игре команды видно всё годы.
Gloomy59
Gloomy59
20 апреля в 20:47
Просто НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ!!!!!!
ГЛАВНОЕ НЕСТИ ЧУШЬ!
lotsman
lotsman
20 апреля в 20:46
Только в чемпионате не проваливайтесь. Динамо в затылок дышит.
dok66
dok66
20 апреля в 20:42
Есть конечно досада у Семака . Но это футбол . Есть еще второй турнир , который тоже требует максимальной отдачи .
berda2003
berda2003
20 апреля в 20:38
правильно- аланию в рпл, а зенит в фнл...
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 20:25
Также и серия пенальти, естественно, которая с одной стороны лотерея, а с другой — мастерство имеет значение
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1311466/semak-sergey 20.04.2022

Выходит мастерства у Алании больше!
Байкал-38
Байкал-38
20 апреля в 20:23
Думали Аланию на классе возьмут, весь матч пешком отходили, только когда жареным запахло забегали, а в конце нежданчик прилетел.
Трезвый повар
Трезвый повар
20 апреля в 20:18
Семак флегматик. Ему пофиг что вылетели из кубка. Главное снова стать чемпионами. Тогда его не уволят
shlomo
shlomo
20 апреля в 20:17
Все правильного Сергей говорит..
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