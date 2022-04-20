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Сёмин: «Тем и хорош Кубок! Сюрпризы!»

20 апреля 2022, 20:06
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о вылете «Зенита» из Кубка России.

Здесь можно сказать одно: в этом турнире всегда есть и будут сюрпризы. Сегодня команды ФНЛ преподносят сюрпризы. «Енисей» выбил две команды РПЛ. Вчера «Балтика» провела прекрасный матч, большие проблемы «Динамо» создала. Тем и хорош Кубок! Сюрпризы! Сегодня это «Алания», которая прошла «Зенит». В Кубке нет фаворитов. Не знаю, кого бы выделил. Помните «Орехово-Зуево» в СССР? Всё возможно.

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протон
протон
21 апреля в 00:24
Просто не угадали с составом. Первый тайм никакой. Алания дала бой и забрала победу. Замены Зенит сделал правильные, но в концовке как всегда расслабились. Можт сейчас дойдет до игроков, что даже команды ФНЛ наказывают их за это. Теперь должны выйгрывать все матчи чемпионата,выкладываться на 100 и брать чемпионство, только так загладят этот проигрыш.
Ну а Алании желаю победы в кубке. И чтобы не все деньги, которые обещают выделить на стадион во Владикавказе были захомячены и отстроились нормально.
Байкал-38.
Байкал-38.
20 апреля в 20:24
Палыч знает, что говорит.
stanichnik
stanichnik
20 апреля в 20:15
Думаю сюрпризы не закончились
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