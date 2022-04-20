Сёмин: «Тем и хорош Кубок! Сюрпризы!»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о вылете «Зенита» из Кубка России.
Здесь можно сказать одно: в этом турнире всегда есть и будут сюрпризы. Сегодня команды ФНЛ преподносят сюрпризы. «Енисей» выбил две команды РПЛ. Вчера «Балтика» провела прекрасный матч, большие проблемы «Динамо» создала. Тем и хорош Кубок! Сюрпризы! Сегодня это «Алания», которая прошла «Зенит». В Кубке нет фаворитов. Не знаю, кого бы выделил. Помните «Орехово-Зуево» в СССР? Всё возможно.
Ну а Алании желаю победы в кубке. И чтобы не все деньги, которые обещают выделить на стадион во Владикавказе были захомячены и отстроились нормально.
Ну а Алании желаю победы в кубке. И чтобы не все деньги, которые обещают выделить на стадион во Владикавказе были захомячены и отстроились нормально.