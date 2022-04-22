Малафеев: «Не скажу, что сильно удивлён проходу „Алании“ в полуфинал»

Экс-голкипер «Зенита» высказался о выходе «Алании» в полуфинал Кубка России.

В Кубке России возможно все, поэтому не скажу, что сильно удивлен проходу «Алании» в полуфинал. Безусловно, я считал фаворитом в четвертьфинальной паре «Зенит». Но «Алания» по многим моментам выделяется, как команда, как клуб, у владикавказцев собрался очень хороший коллектив. Это касается всех позиций в клубе. Могу только поздравить «Аланию» с выходом в полуфинал, они заслужили. Владикавказцы в этом матче смотрелись интереснее и увереннее. А «Зениту» в некоторых моментах не хватило концентрации и может где-то везения.

До финала рукой подать, поэтому допускаю, что эти ребята могут попасть и в финал. В любом случае, желаю владикавказской команде успехов, а их болельщикам еще больше поводов для радости от успехов их команды.