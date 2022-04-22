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Малафеев: «Не скажу, что сильно удивлён проходу „Алании“ в полуфинал»

22 апреля 2022, 16:50
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о выходе «Алании» в полуфинал Кубка России.

В Кубке России возможно все, поэтому не скажу, что сильно удивлен проходу «Алании» в полуфинал. Безусловно, я считал фаворитом в четвертьфинальной паре «Зенит». Но «Алания» по многим моментам выделяется, как команда, как клуб, у владикавказцев собрался очень хороший коллектив. Это касается всех позиций в клубе. Могу только поздравить «Аланию» с выходом в полуфинал, они заслужили. Владикавказцы в этом матче смотрелись интереснее и увереннее. А «Зениту» в некоторых моментах не хватило концентрации и может где-то везения.

До финала рукой подать, поэтому допускаю, что эти ребята могут попасть и в финал. В любом случае, желаю владикавказской команде успехов, а их болельщикам еще больше поводов для радости от успехов их команды.

Ранее данный вопрос прокомментировал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

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Все комментарии
beefs
beefs
22 апреля в 18:02
а удивиться есть чему...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 17:51
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    22 апреля в 17:37
    Так как играл Зенит, то ничего удивительного нет.
    stanichnik
    stanichnik
    22 апреля в 17:33, ред.
    Алания достойна права играть в РПЛ
    VeniaminS
    VeniaminS
    22 апреля в 17:24
    Зенит провалил матч - это точно.
    Cat01
    Cat01
    22 апреля в 17:13
    А мы довольны
    mihaluch
    mihaluch
    22 апреля в 17:02
    Зенит посчитал игру проходной.
    альсато
    альсато ответ David Young (раскрыть)
    22 апреля в 16:59
    удивлены те, кто не следит за ФНЛ))))
    Василий 50
    Василий 50
    22 апреля в 16:57
    Семак позорит клуб...
    David Young
    David Young
    22 апреля в 16:52
    Многие, напротив, удивлены.
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