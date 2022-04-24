«Локомотив» предложит новый контракт Гильерме

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что вратарю команды Гильерме будет предложен новый контракт.
Мы хотим сохранить Гильерме, контакт действует до декабря. Сейчас ближе к концу сезона будем обсуждать детали нового соглашения с Гилей.
Понятно, что Худяков – будущее «Локо», но Гильерме как опытный игрок, лидер на данный момент незаменим.
Гиля да Баринов два последних настоящих игрока Локо, все остальные временщики и наемники. ( ну еще пожалуй Миранчук и Рубусь в большей или меньшей степени)
Гиля да Баринов два последних настоящих игрока Локо, все остальные временщики и наемники. ( ну еще пожалуй Миранчук и Рубусь в большей или меньшей степени)
Это Цорны,Кикнадзе,Рангники,Гиздоли и пр... приходят и уходят...
А россиянин Гильерме Алвинович Маринатов уже 15 лет в команде...
Это отлично когда в команде приемственность поколений...
Это Цорны,Кикнадзе,Рангники,Гиздоли и пр... приходят и уходят...
А россиянин Гильерме Алвинович Маринатов уже 15 лет в команде...
Это отлично когда в команде приемственность поколений...