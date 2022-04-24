Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Локомотив» предложит новый контракт Гильерме

24 апреля 2022, 09:30

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что вратарю команды Гильерме будет предложен новый контракт.

Мы хотим сохранить Гильерме, контакт действует до декабря. Сейчас ближе к концу сезона будем обсуждать детали нового соглашения с Гилей.

Понятно, что Худяков – будущее «Локо», но Гильерме как опытный игрок, лидер на данный момент незаменим.

Все новости
В «Нижнем Новгороде» высказались насчёт продления аренды Миладиновича
Вчера, 19:44
Агент Языджи: «Юсуф подтвердил своё желание остаться в России»
Вчера, 16:32
Стало известно условие, при котором Лаксальт не покинет «Динамо»
Вчера, 15:39
Терюшков: «Юран останется в „Химках“, даже если клуб вылетит в ФНЛ»
Вчера, 12:07
Слухи«Ахмат» предложит Харину новый контракт
Вчера, 09:45
Слухи«Милан» считает Тонали ключевым игроком команды
Вчера, 09:27
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
24 апреля в 17:38
Незаменимых всё таки не существует, но это не отменяет того очевидного факта, что Гиля действительно очень важен для Локо.
Гиля да Баринов два последних настоящих игрока Локо, все остальные временщики и наемники. ( ну еще пожалуй Миранчук и Рубусь в большей или меньшей степени)
альсато
альсато
24 апреля в 12:53
Цорн давно бы выпнул Гильерме, да все повода не найдет...
sv_1969
sv_1969
24 апреля в 12:25
Хуже не будет думаю!
Брулин
Брулин
24 апреля в 12:24
ГИЛЕРМЕ: МОЯ ЗАДАЧА, ЧТОБЫ ОСНОВНЫМ ВРАТАРЕМ СТАЛ ХУДЯКОВ
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 12:11
Правильное решение. Его можно и в системе Локо оставить, он этого заслуживает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 апреля в 11:42, ред.
Ну и правильно...
Это Цорны,Кикнадзе,Рангники,Гиздоли и пр... приходят и уходят...
А россиянин Гильерме Алвинович Маринатов уже 15 лет в команде...
Это отлично когда в команде приемственность поколений...
Байкал-38
Байкал-38
24 апреля в 11:01
Гиля свой в доску!!!
Sosna69
Sosna69
24 апреля в 10:57
Как бы Худякова не про мух ать,он будущее Локо.
VeniaminS
VeniaminS
24 апреля в 10:52
еще поиграет
nikoladolgov
nikoladolgov
24 апреля в 10:33
Так он может уехать в любой момент !
SHMEL258
SHMEL258
24 апреля в 10:26
Честно не понимаю, почему локо так цепляется за Гильерме. Безусловно может поймать кураж и спасти в сложной ситуации, но чаще делает нелепые привозы. Пора дать дорогу молодому, неплохо проявившему себя в отсутствие Гильерме вратарю.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 апреля в 10:14
Ну и правильно
STVA 1
STVA 1
24 апреля в 10:10
Это их дело
swed27
swed27
24 апреля в 10:04
Скорее всего до конца карьеры останется в паровозе
zooveterinar
zooveterinar
24 апреля в 09:59
Выклянчил!!! Всеравно лучшего нет!!!
drug01
drug01
24 апреля в 09:33
Хорошая новость
H1ТMAN
H1ТMAN
24 апреля в 09:31
Стал своим Гильермо в России.)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 апреля в 09:30
Правильно,лкгенда клуба!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 