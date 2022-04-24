«Локомотив» предложит новый контракт Гильерме

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что вратарю команды будет предложен новый контракт.

Мы хотим сохранить Гильерме, контакт действует до декабря. Сейчас ближе к концу сезона будем обсуждать детали нового соглашения с Гилей.

Понятно, что Худяков – будущее «Локо», но Гильерме как опытный игрок, лидер на данный момент незаменим.