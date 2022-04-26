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В России не будет офсайдных линий VAR после ухода основного провайдера

вчера, 11:34

В чемпионате России прекратят использовать офсайдные линии VAR.

Из-за того, что РФС и компания Hawk-Eye Innovations прекратят сотрудничество, у российских арбитров больше не будет возможности пользоваться офсайдными линиями при определении положения «вне игры».

Новый провайдер, американская компания Slomo.TV, не предполагает их применения из-за технических особенностей своего оборудования, сообщает источник. С уходом Hawk-Eye оборудование компании будет вывезено из России.

Использование компьютерных офсайдных линий не считается обязательным. В чемпионате России зафиксированы несколько случаев, когда из-за сложных погодных условий было невозможно провести калибровку таких линий.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 21:58
Что мешает просто видосы с нужных ракурсов пересматривать? Зачем придумывать проблему там где ее нет? Ещё столько бабла небось отвалили за этот ВАР.
протон
протон ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:51
Да ради Бога пусть отбирают. до этого тоже судили у нас
Magmessi
Magmessi ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:30
Больше, чем конюшню ,не тащат ни кого!
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:21
Именно оборудование, которое пренадлежит не нам, они и грозятся забрать.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 19:32
Значит кому-то это сильно нужно и всё равно мы это узнаем. Всё тайное становится явью. Обидно что опять потеряем время и снова начнём учиться чертить офсайды, когда все это будут умеют делать 30-50 лет.
Bars kg
Bars kg
вчера в 19:15
С каждым днем все дальше в Совок
ATG
ATG
вчера в 18:28
Я бы вообще от этой хрени отказался!! Что изменилось? Споры как были так и остались. Ещё хуже даже
протон
протон
вчера в 17:45
Bсе равно им пользоваться не научились
Я не понимаю, что тяжело программистов нанять, которые создадут систему, которая будет эти линии рисовать? Оборудование есть, оно вроде принадлежит клубам и стадионам, значит нужен оператор.
kolpino08
kolpino08 ответ Tex (раскрыть)
вчера в 17:35
а что смешного? написать программку, где линия соединяет 3 точки на стоп-кадре проблема?
kolpino08
kolpino08 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:27
про "освоение" средств я подзабыл)) это "святое"...
KTS222
KTS222
вчера в 17:23
У нас что ВАР что не ВАР один хрен
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:13
Обратите внимание на последний абзац. Снова соломку стелят, следовательно, падать будет больно. Возвращаемся в средневековье.
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 16:25, ред.
    Tex
    Tex ответ kolpino08 (раскрыть)
    вчера в 15:50
    смешно
    Союзник противников
    Союзник противников ответ sir_Alex (раскрыть)
    вчера в 15:26
    Нельзя.Тогда дельфинить надо будет чаще.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 15:25, ред.
    Надеюсь,что это-первый шаг к отмене ублюдочного ВАРева.
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 14:00
    Безбородов сидел на VAR в матче с Ростовом. Ну и?
    Отменили гол Спартака, купились на симуляцию Полоза и не смотрели VAR в эпизоде со вторым пенальти (фол был на линии, а повторы показали левые).
    h8you
    h8you
    вчера в 14:00
    ну если они даже гвозди и пуговицы не умеют делать куда там технологии хахаххаа
    альсато
    альсато ответ альсато (раскрыть)
    вчера в 13:34
    нуу..или боковых в поле выпустить))))
    альсато
    альсато
    вчера в 13:33
    а может дешевле добавить еще одного РЕФЕРИ в поле...и пущай каждый на своей половине фиксирует нарушение))))...а почему нет?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ kolpino08 (раскрыть)
    вчера в 13:11
    Конечно, это не так просто, но вполне решаемо. Но нужно понимать, что интересы РФС осваивать деньги, а не экономить.
    kolpino08
    kolpino08
    вчера в 13:05
    что за х... любой школьник, занимающийся программированием - программку нарисует для подобного за пару-тройку часов...
    ОПС
    ОПС
    вчера в 13:00
    Посмотрим, что получится.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 12:58
    Пора тогда вообще VAR отменять.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 12:34
    Спартачи могут праздновать, теперь у безбородова и кукуяна руки развязаны.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ sir_Alex (раскрыть)
    вчера в 12:30
    И к адекватным зарплатам, которые были во времена кожаных мячей
    Cat01
    Cat01
    вчера в 12:27
    Больше будет голов
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 12:23
    Ну, конечно, фирма Шлема и Ко, и снова здрасьте…
    makkie
    makkie
    вчера в 12:16, ред.
    Чтобы потом какой-нибудь Иванов на VAR чертил корявые линии для отмены голов Спартака?
    М-да...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:14
    Какая же беспредельная беспомощность всего что связано с РФС . Любой самый обыкновенный IT техник среднего уровня, может на раз два справится и сделать , собрать аппаратуру , всё что с этими офсайдами всего мира 🌍 связано.
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