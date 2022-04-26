В России не будет офсайдных линий VAR после ухода основного провайдера

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вчера, 11:34

В чемпионате России прекратят использовать офсайдные линии VAR .

Из-за того, что РФС и компания Hawk-Eye Innovations прекратят сотрудничество, у российских арбитров больше не будет возможности пользоваться офсайдными линиями при определении положения «вне игры».

Новый провайдер, американская компания Slomo.TV, не предполагает их применения из-за технических особенностей своего оборудования, сообщает источник. С уходом Hawk-Eye оборудование компании будет вывезено из России.

Использование компьютерных офсайдных линий не считается обязательным. В чемпионате России зафиксированы несколько случаев, когда из-за сложных погодных условий было невозможно провести калибровку таких линий.