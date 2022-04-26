В России не будет офсайдных линий VAR после ухода основного провайдера

В чемпионате России прекратят использовать офсайдные линии VAR.
Из-за того, что РФС и компания Hawk-Eye Innovations прекратят сотрудничество, у российских арбитров больше не будет возможности пользоваться офсайдными линиями при определении положения «вне игры».
Новый провайдер, американская компания Slomo.TV, не предполагает их применения из-за технических особенностей своего оборудования, сообщает источник. С уходом Hawk-Eye оборудование компании будет вывезено из России.
Использование компьютерных офсайдных линий не считается обязательным. В чемпионате России зафиксированы несколько случаев, когда из-за сложных погодных условий было невозможно провести калибровку таких линий.
Я не понимаю, что тяжело программистов нанять, которые создадут систему, которая будет эти линии рисовать? Оборудование есть, оно вроде принадлежит клубам и стадионам, значит нужен оператор.
Я не понимаю, что тяжело программистов нанять, которые создадут систему, которая будет эти линии рисовать? Оборудование есть, оно вроде принадлежит клубам и стадионам, значит нужен оператор.
Отменили гол Спартака, купились на симуляцию Полоза и не смотрели VAR в эпизоде со вторым пенальти (фол был на линии, а повторы показали левые).
Отменили гол Спартака, купились на симуляцию Полоза и не смотрели VAR в эпизоде со вторым пенальти (фол был на линии, а повторы показали левые).
М-да...
М-да...