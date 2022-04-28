Терюшков: «Все долговые обязательства перед Черевченко выполнены»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что клуб выплатил долги бывшему тренеру команды Игорю Черевченко.
Это была техническая история. Ничего критичного не было. Все долговые обязательства выполнены.
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что клуб выплатил долги бывшему тренеру команды Игорю Черевченко.
Это была техническая история. Ничего критичного не было. Все долговые обязательства выполнены.
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А какой используете браузер? И изображения с каким расширением пробуете загрузить?
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Попробовал, должно работать.
А какой используете браузер? И изображения с каким расширением пробуете загрузить?
По возможности, сделайте скриншот страницы редактирования блога после попытки загрузки обложки.