Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Терюшков: «Все долговые обязательства перед Черевченко выполнены»

вчера, 21:19

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что клуб выплатил долги бывшему тренеру команды Игорю Черевченко.

Это была техническая история. Ничего критичного не было. Все долговые обязательства выполнены.

Все новости
Финансовые разногласия Черевченко с «Химками» урегулированы
Вчера, 20:21
Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс инвестировали деньги в покупку «Челси»
21 апреля
ФИФА приостановила выплаты РФС за проведение чемпионата мира-2018
20 апреля
Слухи«Бернли» и Дайч ведут переговоры о выплате неустойки
17 апреля
После ЧМ-2022 ПСЖ планируют продать. Парижский клуб ждёт забвение, а звёзды станут балластом
16 апреляВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии11
СлухиИнвестиционная компания из Бахрейна может купить «Милан»
15 апреля
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:58
А отдавать ох как не хотелось.
протон
протон
сегодня в 00:53
Ок, а назначат то его когда?)
beefs
beefs
вчера в 21:50
это очень хорошо...
drug01
drug01
вчера в 21:42
Очень хорошо
alexgurzan
alexgurzan ответ Сергей Колосков (раскрыть)
вчера в 21:30
Добрый вечер.
Попробовал, должно работать.
А какой используете браузер? И изображения с каким расширением пробуете загрузить?
По возможности, сделайте скриншот страницы редактирования блога после попытки загрузки обложки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:22
Ну и правильно,долги надо платить!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 