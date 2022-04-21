Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс инвестировали деньги в покупку «Челси»

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс, которая является победительницей 23 турниров «Большого шлема», вложили деньги в покупку «Челси».
Хэмилтон и Уильямс инвестировали по 10 млн фунтов стерлингов в компанию бывшего президента «Ливерпуля» Мартина Бротона.
Консорциум во главе с Бротоном объединился с президентом «World Athletics» Себастьяном Коу, чтобы купить «Челси».
Инвестфонды зарабатывают, а не вкладывают в развитие спорта. Так что Челси начнет просто поставлять футболистов для других клубов за большие деньги. Благодаря имени они смогут это делать лет 10-15.
Когда Роман купил Челси, то он выкупил все 100% акций клуба и это было правильным решением. А сейчас придут какие владельцы с совладельцами и начнётся Тяни-Толкай, где кажды будет тянуть одеало на себя. Не нравится мне всё это. Челси нужен владелец (если не сам Абрамович), то типа Моратти (Интер) или Берлускони (Милан), где всё было в одних руках. Уже хотя бы потому Моуриньо смог взять требл в Интере.
Инвестфонды зарабатывают, а не вкладывают в развитие спорта. Так что Челси начнет просто поставлять футболистов для других клубов за большие деньги. Благодаря имени они смогут это делать лет 10-15.
Когда Роман купил Челси, то он выкупил все 100% акций клуба и это было правильным решением. А сейчас придут какие владельцы с совладельцами и начнётся Тяни-Толкай, где кажды будет тянуть одеало на себя. Не нравится мне всё это. Челси нужен владелец (если не сам Абрамович), то типа Моратти (Интер) или Берлускони (Милан), где всё было в одних руках. Уже хотя бы потому Моуриньо смог взять требл в Интере.