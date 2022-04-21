Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс инвестировали деньги в покупку «Челси»

21 апреля 2022, 19:50

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс, которая является победительницей 23 турниров «Большого шлема», вложили деньги в покупку «Челси».

Хэмилтон и Уильямс инвестировали по 10 млн фунтов стерлингов в компанию бывшего президента «Ливерпуля» Мартина Бротона.

Консорциум во главе с Бротоном объединился с президентом «World Athletics» Себастьяном Коу, чтобы купить «Челси».

Все новости
Челси
Перевод с liverpoolecho.co.uk
СлухиМбаппе запросил у «Реала» на 100 миллионов евро больше изначального
22 апреля
ФИФА приостановила выплаты РФС за проведение чемпионата мира-2018
20 апреля
Слухи«Бернли» и Дайч ведут переговоры о выплате неустойки
17 апреля
После ЧМ-2022 ПСЖ планируют продать. Парижский клуб ждёт забвение, а звёзды станут балластом
16 апреляВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии11
СлухиИнвестиционная компания из Бахрейна может купить «Милан»
15 апреля
В «Динамо» сообщили, что у клуба нет финансовых трудностей
15 апреля
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
22 апреля в 05:25
Клубом аристократов будут владеть поднявшиеся на деньги спонсоров удачливые спортсмены, но не бизнесмены. А когда у клуба много владельцев, то у семи нянек … сами знаете. Хотя для Челси сейчас в его нынешней ситуации любые вливания - это плюс
протон
протон
22 апреля в 02:06
Странно, что Вильямс вкладывает в б-гмерзкий мужской спорт, пока рынок обделяет бедных женщин. Возможно стоит вкладывать в женский футбол, чтобы не быть голословной?
Инвестфонды зарабатывают, а не вкладывают в развитие спорта. Так что Челси начнет просто поставлять футболистов для других клубов за большие деньги. Благодаря имени они смогут это делать лет 10-15.
Когда Роман купил Челси, то он выкупил все 100% акций клуба и это было правильным решением. А сейчас придут какие владельцы с совладельцами и начнётся Тяни-Толкай, где кажды будет тянуть одеало на себя. Не нравится мне всё это. Челси нужен владелец (если не сам Абрамович), то типа Моратти (Интер) или Берлускони (Милан), где всё было в одних руках. Уже хотя бы потому Моуриньо смог взять требл в Интере.
Agamaga........
Agamaga........
22 апреля в 01:14
На мячи хватит.
протон
протон
22 апреля в 00:35
Хэмилтон вообще за Арсенал болеет
dok66
dok66
21 апреля в 20:36
А Рома просто улыбается .
Байкал-38
Байкал-38
21 апреля в 20:30
Кранты Челси будет с этими борцами Black Lives Matter.
monah-10
monah-10
21 апреля в 20:27
Вообще-то это копейки, чупа-чупсы купите.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 апреля в 20:20
Ожидание: Челси лидирует в гонке, люди думают в АПЛ, а на самом деле - в Формуле 1. Лукаку вынужденно хочет стать теннисистом, а тренером будет - Серена Уильямс.
poodle
poodle
21 апреля в 20:17
Хэмильтон такой же пилот,как и человек (Г-но),про Уильямс вообще молчу мужеподобная "девушка"и в мужской лиги тенниса дала бы про***ся,ну это так к слову,а вообще плевать как-то!)
Igo0rek
Igo0rek
21 апреля в 20:10
Люсьен же вроде за Арсенал топил xD
nikoladolgov
nikoladolgov
21 апреля в 20:00
А Абраша против !
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 19:58, ред.
Детский сад скинулся чтобы купить фабрику по производству игрушек !?! )))
старина
старина
21 апреля в 19:54
Главное толерантно
STVA 1
STVA 1
21 апреля в 19:53
Теперь купят наверное))
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
21 апреля в 19:52
Смешно да.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 апреля в 19:51
Ну теперь попрёт...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 