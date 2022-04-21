Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс инвестировали деньги в покупку «Челси»

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21 апреля 2022, 19:50

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс, которая является победительницей 23 турниров «Большого шлема», вложили деньги в покупку «Челси».

Хэмилтон и Уильямс инвестировали по 10 млн фунтов стерлингов в компанию бывшего президента «Ливерпуля» Мартина Бротона.

Консорциум во главе с Бротоном объединился с президентом «World Athletics» Себастьяном Коу, чтобы купить «Челси».