ФИФА приостановила выплаты РФС за проведение чемпионата мира-2018

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20 апреля 2022, 12:11

Заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что ФИФА перечислила лишь треть от 100 миллионов долларов, положенных российской стороне за проведение чемпионата мира-2018.

РФС уже получил 30 процентов от общей суммы. Сейчас позиция ФИФА состоит в том, что выплаты приостановлены, но не отменены.