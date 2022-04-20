ФИФА приостановила выплаты РФС за проведение чемпионата мира-2018

Заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что ФИФА перечислила лишь треть от 100 миллионов долларов, положенных российской стороне за проведение чемпионата мира-2018.
РФС уже получил 30 процентов от общей суммы. Сейчас позиция ФИФА состоит в том, что выплаты приостановлены, но не отменены.
В феврале ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
За 4 года 30%. Стало быть, всю сумму выплатили бы еще лет через 8-9.
Это всем организаторам ЧМ ФИФА так платит? Для ФИФА это ж копейки, вот жмоты.
Жорж Милославский теперь в исполкоме ФИФА ?
— Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
За 4 года 30%. Стало быть, всю сумму выплатили бы еще лет через 8-9.
Это всем организаторам ЧМ ФИФА так платит? Для ФИФА это ж копейки, вот жмоты.
Жорж Милославский теперь в исполкоме ФИФА ?
— Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...