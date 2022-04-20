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ФИФА приостановила выплаты РФС за проведение чемпионата мира-2018

20 апреля 2022, 12:11

Заместитель генерального секретаря и директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что ФИФА перечислила лишь треть от 100 миллионов долларов, положенных российской стороне за проведение чемпионата мира-2018.

РФС уже получил 30 процентов от общей суммы. Сейчас позиция ФИФА состоит в том, что выплаты приостановлены, но не отменены.

В феврале ФИФА и УЕФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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Все комментарии
trudogolik
trudogolik
22 апреля в 00:21
Надо признать независимость ФИФА и провести операцию против несогласных.
A.C.Milan
A.C.Milan
21 апреля в 22:53
Ну ничего, не велика потерия. Просто Фифа упали как нормальная организация перед нашими глазами. Только хочется сказать одно, "мы никого и ничего не забудем". Скоро к вам придем за нашими деньгами
протон
протон
20 апреля в 16:03
Сейчас все хотят отжать у России что можно.
За 4 года 30%. Стало быть, всю сумму выплатили бы еще лет через 8-9.
Это всем организаторам ЧМ ФИФА так платит? Для ФИФА это ж копейки, вот жмоты.
Жорж Милославский теперь в исполкоме ФИФА ?
— Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 апреля в 14:04
А мы ,как идиоты , поставляем им газ и нефть по контракту . Надо тоже "приостановить " . Сколько же можно позволять себе гадить на голову ? Пусть почешутся !
Rattlehead
Rattlehead ответ vedevas_93 (раскрыть)
20 апреля в 13:09, ред.
Они были бы красавцами, если бы твердо следовали собственной риторике - футбол вне политики, а не шли на поводу при малейшем шухере.
ОПС
ОПС
20 апреля в 13:02
Сколько времени прошло, а они еще не заплатили. Ничего себе.
vedevas_93
vedevas_93 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 апреля в 12:53
я работаю за никчемную грязную зеленую бумажку, почти 2.5 года, до этого работал за сильный великий российский рубль и мой доход был в 4 раза ниже

пожалуй лучше поработать за никчемную бумажку))
vedevas_93
vedevas_93 ответ Байкал-38. (раскрыть)
20 апреля в 12:50
на самом деле они красавцы, что решились на это
Байкал-38.
Байкал-38.
20 апреля в 12:44
Как они говорили, что вводят санкции против государства, но не против народа.
А на деле получается, что все санкции нацелены именно на народ, что бы мы стали бунтовать против власти.
Вот сейчас перестали выплачивать положенные деньги, которые должны пойти на детские академии и футбольные поля. Получается, что ФИФА хочет убить наш футбол. Вот тебе и вестники мира...
Это позор для ФИФА, от которого они не отмоются никогда!
lotsman
lotsman ответ vedevas_93 (раскрыть)
20 апреля в 12:40
И сколько же, интересно?
Ironigor
Ironigor ответ vedevas_93 (раскрыть)
20 апреля в 12:39
Уважаемый товарищ.
Я даже спорить с вами не буду. Вы что с чем сравниваете ? ФИФА напомню вам , это ВСЕМИРНАЯ СПОРТИВНАЯ организация, а не частная лавочка.
Некорректно сравнивать с тем о чём вы говорите.
Спасибо вам за понимание. Всем Добра.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 12:39
Зачем нам никчёмные зелёные бумажки, которые скоро ничего не будут стОить?
Пусть у себя оставят, а нам в рублях долг отдают...
Сп62
Сп62 ответ Don Nerazzurri (раскрыть)
20 апреля в 12:33
Не спеши, можно споткнуться.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
20 апреля в 12:27
После Украины надо пойти на Европу!
vedevas_93
vedevas_93 ответ Ironigor (раскрыть)
20 апреля в 12:26
да ладно, 100 миллионов долларов это просто капля в море по сравнению с тем в каких объемах ворует с наших же налогов каждый год

фифа еще по божески))
lotsman
lotsman
20 апреля в 12:26
Они могут найти причины совсем не платить. Грабёж в мировом масштабе.
vedevas_93
vedevas_93
20 апреля в 12:25
против россии в данный момент времени другие страны могут поступать как захотят в принципе и мир их не осудит, это печально, но это правда
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 12:25
Беспредел Европы начинает уже зашкаливать .
sv_1969
sv_1969
20 апреля в 12:15
"добрые" люди и главное "честные"((
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