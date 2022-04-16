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После ЧМ-2022 ПСЖ планируют продать. Парижский клуб ждёт забвение, а звёзды станут балластом

вчера, 16:58
Грядет новая эра в истории ПСЖ
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Имидж катарских властей не улучшается из-за футбола.

Покупка ПСЖ себя не оправдала

Катарцы получили ЧМ-2022, который должен пройти в конце года. Но успехи ПСЖ после смены владельцев не привели к росту популярности богатой нефтяной страны в Европе, и во Франции в частности. Экономически подобные вложения никогда не были бизнесом. Например, «Челси» должен Абрамовичу около 1.5 млрд фунтов, и вряд ли Роман Аркадьевич увидит эти деньги – ни один покупатель не переплатит за клуб столько, чтобы покрыть и его рыночную стоимость, и вернуть миллиардеру все, что было названо ссудой. Катарцы дружат с Чеферином, поэтому пока ПСЖ не наказывали за финансовые ухищрения, а после пандемии пересмотрены финансовые правила УЕФА.

Но это не значит, что расходы себя оправдают хотя бы в плане создания положительного имиджа. Парижане любят родной клуб, им нравится, что речь идет о чемпионстве страны. Но этого мало, чтобы превратить ПСЖ в международный бренд с огромными реальными доходами. Сейчас французы на высоком шестом месте по обороту в мире богатого футбола, но заработанных полумиллиарда откровенно мало, если клуб раздает щедрые личные контракты Доннарумме, Рамосу, Хакими, Неймару, Мбаппе и Месси. С самого начала никто и не думал о том, что вложенные миллиарды вернутся. Значит, коммерчески проект обречен на забвение.

Отсутствие побед в Европе огорчает

Шейхи из «Манчестер Сити» верят, что у Гвардиолы получится взять кубок чемпионов страны еще раз. Шейхи из ПСЖ видят, как Леонардо и другие менеджеры делают ставки на тренеров, которые не могут добраться до победного финала ЛЧ. А Тухеля выгнали в неподходящий момент – принес серию трофеев Абрамовичу. Нассер Аль-Хелаифи – такой себе Роман Аркадьевич при катарских принцах, у него тоже огромное состояние, он связан с парижским клубом уже одиннадцатый год. Ему будут благодарны, что вытащил клуб из долговой ямы – его компания выкупила клуб за 50 млн евро, раздала кредиты.

Национальный фонд Катара очень хотел, чтобы тогдашние президенты Франции и УЕФА – Саркози и Платини, поддержали заявку страны на ЧМ-2022. Также катарцы зашли на европейский рынок футбольных трансляций, ведь появился парижский офис международного спортивного канала. Тут уже в выигрыше европейские футбольные чиновники, ведь катарцы платили за права турниров под эгидой УЕФА и ФИФА. Так совпало, что сын Платини вдруг оказался юристом и совершенно случайно его наняли работать на катарский фонд. Но все похожие истории заканчиваются одинаково – наигравшись, монархи находят новые забавы.

ПСЖ «перегрели», чемодан без ручки

Когда оборот составляет около полумиллиарда, а клуб в пять раз дороже, то очевидно, что компанию «накачивали» деньгами владельцы. Но снова видим совпадение – юристы УЕФА просрочили сроки подачи документов при проверке и клуб, чей президент, так уж вышло, мир тесен, дружит с президентом УЕФА, смог отбиться от обвинения в завышении спонсорских контрактов. Но зачем было покупать Неймара за 222 млн евро, переплачивать за многих футболистов и предлагать невероятные контракты звездам футбола?

Цель у Аль-Хелаифи и шейха Катара – победа в Лиге чемпионов. Нельзя сказать, что менеджеры клуба ничего не делают, чтобы зарабатывать реальные деньги, ведь в мире спортивной моды у них одно из первых мест. Все, что касается одежды, кроссовок или продвижения продаж в сети работает. Но это все работает, пока у клуба на контрактах Мбаппе, Месси и Неймар – три неприлично популярных в мире футболиста, которые работают по разным рынкам, собрали фанатскую базу со всех континентов. И при этом ни один из них не хочет играть за ПСЖ. Лионель оказался в Париже случайно, Неймара невозможно продать, а Мбаппе от «Реала» можно оторвать только безумным личным контрактом.

Должны сократить финансирование

«Челси» проходил через это – Грановская сделала много вещей, чтобы не только деньги Абрамовича держали на плаву. И даже после всех действий и реформ видим, что без Романа Аркадьевича и его миллиардов не получится сохранить клуб в том состоянии, что был раньше. Вот и не удивляет, что появились слухи о продаже ПСЖ катарцами после чемпионата мира у них на родине. Независимо от оценок зимнего мундиаля, для шейхов мнение европейцев уже не будет таким важным, как прямо сейчас. И тут начинается та же история, как у китайцев, которые пытались продать свои европейские клубы.

Покупатель может быть только американским. Некому выкупать большие клубы в АПЛ или Серии А, а здесь речь о чемпионате Франции. И хотя катарцы могут просто сократить финансирование, если не найдут покупателя, то не добьются конечной цели. Особенно не сработают их связи с политиками – говорят, по просьбе шейхов сам президент Франции убеждает Мбаппе остаться и дождаться тренера Зидана в Париже. Проблемы ПСЖ всегда были связаны с менеджерами, но президента клуба, Леонардо и Почеттино менять не спешат. Вероятно, предпримут последнюю попытку взять высоту – выиграть Лигу чемпионов весной 2023-го года, а пока сами забросили удочки для продавцов.

Опровержение информации о продаже клуба наоборот привлекло к информации внимание. Классический коммерческий ход. Также забросили удочки об уходе Месси, о продаже Неймара, о расставании с Ди Марией, Икарди и другими футболистами. Ждут Зидана, Погба и интересуются Холандом. Хвастаются тем, что футболки Месси разлетались, как горячие круассаны из парижских булочных по утрам. Объявляют о новых контрактах со спонсорами. Изображают активную деятельность, хвастаются связями в УЕФА. По всему видно, что вариант с продажей клуба рассматривают. Но есть одна проблема. Ни один покупатель не будет тратить так много, как шейхи. Просто потому, что все уже поняли, что отработать деньги невозможно.

И политический резон не всегда срабатывает. Катарцев принимают в Париже до тех пор, пока они дают миллиарды. Владельцы клуба традиционно обвинили Переса в том, что он им гадит. У них серьезная война с Флорентино, а слух о продаже пришел из Испании. Но цифры не лгут. Смысла в продолжении банкета в Лиге 1, которая далека по доходам от АПЛ, с каждым сезоном все меньше. Даже победа в Лиге чемпионов после стольких неудач ничего не изменит. Скорее наоборот, звезды потеряют мотивацию окончательно.

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Все комментарии
3ton
3ton ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 11:37
От продажи ПСЖ пострадает больше в спорте , чем от Сити и Челси .
ПСЖ это не только футбол , но и гандбол , женский футбол и т.д.
В ПСЖ много тратят на развитие спорта , как и в Барселоне.
Таким клубам респект.
Не обдирают другой спорт , как это делают в Англии .
chocopie748
chocopie748 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:46
    112910415
    112910415
    вчера в 20:45
    слухи о его смерти сильно преувеличены
    bqa84f9gmune
    bqa84f9gmune
    вчера в 19:39
    Продадут, канет в небытие и все успокоятся и будут смотреть Сити - Ливерпуль в год 6 раз.. Ель классико по по 6 раз и все будут счастливы :)

    Статья от обычного ненавистника Парижа..
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 19:04, ред.
    При всём уважении к ПСЖ, но это "дутый" клуб.

    Если взять тот же МС, то там сначала тоже покупали звёзд невпопад, а потом поняли что толку не будет, и занялись созданием команды, команды не на поле, а вне его, и это приносит плоды.

    В ПСЖ не могут найти грамотных менеджеров, им нужны имена, а не рабочие лошадки. Кстати, у нас в России нечто похожее было с Анжи, и все мы знаем где теперь этот Анжи.
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 18:50
    И зенит заодно
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 18:06
    Минус мешок
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