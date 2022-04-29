Карпин признан лучшим тренером апреля в РПЛ

Наставник «Ростова» Валерий Карпин стал лучшим тренером по итогам апрельских матчей чемпионата России.
На приз лучшему тренеру месяца также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Сандро Шварц («Динамо»), Владимир Федотов («Сочи») и Сергей Юран («Химки»).
Юран тоже тянет Химки, но Ростов как-то больше симпатий вызывает.
Юран тоже тянет Химки, но Ростов как-то больше симпатий вызывает.
Лучший тренер спонсор ФК Химки Худайбердыев , две полбеды с разгомным счетом !
Лучший тренер спонсор ФК Химки Худайбердыев , две полбеды с разгомным счетом !
Согласен. Удачи и далее.
Согласен. Удачи и далее.
Команда проигрывает, тренера в отставку - Слуцкий.
Команда проигрывает, тренера в отставку - Слуцкий.