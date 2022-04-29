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Карпин признан лучшим тренером апреля в РПЛ

сегодня, 10:32

Наставник «Ростова» Валерий Карпин стал лучшим тренером по итогам апрельских матчей чемпионата России.

Карпин признан лучшим тренером апреля в РПЛ

На приз лучшему тренеру месяца также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Сандро Шварц («Динамо»), Владимир Федотов («Сочи») и Сергей Юран («Химки»).

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Все комментарии
санек002
санек002 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
сегодня в 13:12
ПОКА ВРОДЕ ДА!
vlasovca
vlasovca
сегодня в 12:50
Заслуженно.После возвращения КАРПИНА 5-ть игр - 4-ре победы и ничья.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 12:25
Желто синий самый сильный
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:08
Правильный выбор.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 12:02
Поздравляю. Заслуженно.
Gahi
Gahi
сегодня в 11:54
Результат команды это хорошая оценка работы тренера за этот промежуток времени. Удачи
makkie
makkie
сегодня в 11:45
Заслуженно!
Юран тоже тянет Химки, но Ростов как-то больше симпатий вызывает.
KTS222
KTS222
сегодня в 11:25
Красавчик
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:22
Победа над Спартаком перевесила достижения других тренеров.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:06
Ну а кто ещё? Выжженное поле российского футбола...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:53
Какой Карпин ?
Лучший тренер спонсор ФК Химки Худайбердыев , две полбеды с разгомным счетом !
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 10:44
Ждем язвительные высказывая Саши Мостового
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:38
Статистика, с ней не поспоришь, а она за Карпина.
Согласен. Удачи и далее.
ABir
ABir
сегодня в 10:37
Команда выигрывает, тренер лучший - Карпин.
Команда проигрывает, тренера в отставку - Слуцкий.
drug01
drug01
сегодня в 10:37
Очень рад
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