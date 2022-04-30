«Ман Сити» разгромил «Лидс» и сохранил отрыв от «Ливерпуля»

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сегодня, 21:38

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Лидс» со счетом 4:0.

Голами в составе «горожан» отметились Родри, Натан Аке, Габриэл Жезус и Фернандиньо.

В турнирной таблице «Ман Сити» идет на 1-м месте (83 очка), «Лидс» — на 17-й позиции (34).

Ранее в этом же туре «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл».