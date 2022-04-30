«Ман Сити» разгромил «Лидс» и сохранил отрыв от «Ливерпуля»

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Лидс» со счетом 4:0.
Голами в составе «горожан» отметились Родри, Натан Аке, Габриэл Жезус и Фернандиньо.
В турнирной таблице «Ман Сити» идет на 1-м месте (83 очка), «Лидс» — на 17-й позиции (34).
Ранее в этом же туре «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл».
А зубастик на Сантьяго Бернабеу должен трешку как минимум оформлять!
Запустите Артету в раздевалку МС перед матчем и никакой Бензема не страшен.
Ситизенов с победой! МС едет в Мадрид за победой, второго не дано!
А зубастик на Сантьяго Бернабеу должен трешку как минимум оформлять!
Запустите Артету в раздевалку МС перед матчем и никакой Бензема не страшен.
Ситизенов с победой! МС едет в Мадрид за победой, второго не дано!
А в конце матча команды вообще играли без центра поля, могли бы и штучки по 3 друг другу забить)) Смешно было)) Особенно с испанскими комментаторами))
А в конце матча команды вообще играли без центра поля, могли бы и штучки по 3 друг другу забить)) Смешно было)) Особенно с испанскими комментаторами))