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«Ман Сити» разгромил «Лидс» и сохранил отрыв от «Ливерпуля»

сегодня, 21:38
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Лидс» со счетом 4:0.

Голами в составе «горожан» отметились Родри, Натан Аке, Габриэл Жезус и Фернандиньо.

В турнирной таблице «Ман Сити» идет на 1-м месте (83 очка), «Лидс» — на 17-й позиции (34).

Ранее в этом же туре .

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 22:18
Сити с победой !
allemz
allemz
сегодня в 21:43, ред.
Уверенно и без пропущенного мяча, очень старались ребята не пропустить, это важно для психологической подпитки перед грядущим ответственным матчем.
А зубастик на Сантьяго Бернабеу должен трешку как минимум оформлять!

Запустите Артету в раздевалку МС перед матчем и никакой Бензема не страшен.

Ситизенов с победой! МС едет в Мадрид за победой, второго не дано!
Viduka
Viduka
сегодня в 21:42, ред.
Ожидаемо. Учитывая результат в первом круге, прогресс при Марше на лицо:) Волей-неволей готовимся к возвращению в лучший чемпионат в мире:) Горожан с победой.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:41
Аке здоровья, а то и так с обороной проблемы есть.
А в конце матча команды вообще играли без центра поля, могли бы и штучки по 3 друг другу забить)) Смешно было)) Особенно с испанскими комментаторами))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:39
С победой сити!! Жезус теперь в каждом матче забивает)) Пустите слух, что Арсенал хочет весь состав сити купить))
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