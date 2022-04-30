«Бавария» уступила «Майнцу» в матче Бундеслиги

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сегодня, 18:27

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Бавария» на выезде уступила «Майнцу» со счетом 1:3.

Голами в составе хозяев отметились Йонатан Буркардт (18'), Мусса Ниакате (27') и Леандро Баррейро (57'). За мюнхенцев гол забил Роберт Левандовски (33').

В турнирной таблице «Бавария» занимает 1-е место (75 очков), ранее уже обеспечив себе чемпионство. «Майнц» — на 10-й позиции (42).