«Бавария» уступила «Майнцу» в матче Бундеслиги

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Бавария» на выезде уступила «Майнцу» со счетом 1:3.
Голами в составе хозяев отметились Йонатан Буркардт (18'), Мусса Ниакате (27') и Леандро Баррейро (57'). За мюнхенцев гол забил Роберт Левандовски (33').
В турнирной таблице «Бавария» занимает 1-е место (75 очков), ранее уже обеспечив себе чемпионство. «Майнц» — на 10-й позиции (42).
Как то не красиво получилось
Чемпионами надо быть до конца, на мой взгляд
Как то не красиво получилось
Чемпионами надо быть до конца, на мой взгляд