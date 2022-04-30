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«Бавария» уступила «Майнцу» в матче Бундеслиги

сегодня, 18:27
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц3 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Бавария» на выезде уступила «Майнцу» со счетом 1:3.

Голами в составе хозяев отметились Йонатан Буркардт (18'), Мусса Ниакате (27') и Леандро Баррейро (57'). За мюнхенцев гол забил Роберт Левандовски (33').

В турнирной таблице «Бавария» занимает 1-е место (75 очков), ранее уже обеспечив себе чемпионство. «Майнц» — на 10-й позиции (42).

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Все комментарии
vova505
vova505
сегодня в 19:08
Жаль
Как то не красиво получилось
Чемпионами надо быть до конца, на мой взгляд
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 19:03
Бавария уже отпраздновала чемпионство. Это поражение ее никак не расстроит. Главное, что Левандовски гол забил. В оставшихся турах команда будет играть на его статистику, чтобы помочь ему выиграть ЗМ и ЗБ.
Александр Апалько
Александр Апалько ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:46
И Майнц вылетит во 2 бундеслигу.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:43
Сложно было угадать такой результат.
Ironigor
Ironigor ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 18:42
Уже почти месяц как !)))
kmhb
kmhb ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:41
С таким тренеришкой никакие покупки не помогут. )))) Гнать надо вместе с Багажом Лейпцигским Упамекано и Забицером )
beefs
beefs
сегодня в 18:33
Бавария уже в отпуске....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:32
Ничего страшного, летом Бавария купит Баррейро, Буркадта, Ниакате и обыграет всех Майнцов)))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:32
На расслабоне играли.
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