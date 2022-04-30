«Урал» на выезде обыграл «Динамо»

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сегодня, 15:52

«Динамо» дома уступило «Уралу» в матче 27-го тура РПЛ .

В составе хозяев отличился Арсен Захарян (7) и Клинтон Н'Жи (80), за гостей забивали Эрик Бикфалви (28, 67) и Даниел Мишкич (31).

«Динамо» расположилось на второй строчке (52), «Урал» — четырнадцатый (27).