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«Урал» на выезде обыграл «Динамо»

сегодня, 15:52
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Динамо» дома уступило «Уралу» в матче 27-го тура РПЛ.

В составе хозяев отличился Арсен Захарян (7) и Клинтон Н'Жи (80), за гостей забивали Эрик Бикфалви (28, 67) и Даниел Мишкич (31).

«Динамо» расположилось на второй строчке (52), «Урал» — четырнадцатый (27).

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 19:12
И это ..... динамо хотело бороться с Зенитом за титул ?
Capral
Capral
сегодня в 19:10, ред.
Кому интересны истинные проблемы Динамо, зайдите на fcdin.com, и там, прочтите статью, которая называется: "Сезон Динамо- потрясающий. Чего же не хватило для борьбы с Зенитом за золото?" Прочтите, коллеги, там- всё сказанно!!!!!!! Эта статья- избиение Шварца, как тренера, это- его ПРИГОВОР!!!!!!! Прочтите, не пожалеете!!!!!!!
Храневец
Храневец
сегодня в 18:51
Как я писал раньше Динамо за счастье остаться в тройке !!!!!! Вечная проблема 41ться в решающий момент .Кого винить ?????? Знатоков и специалистов хватает и без меня . Не все еще потеряно !
OzonMax
OzonMax
сегодня в 18:32
Вы о чем . Урал
переиграл динамиков. Нытье не о чем
alexamit
alexamit
сегодня в 18:11
Громко пукнули в середине чемпионата...и как всегда в конце обо76ись.
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 17:55
Урал хорош, потому что Динамо плох. Так же обстоит дело и с другими аутсайдерами. Обычное дело для РПЛ.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 17:22
С такой игрой и настроем чемпионом не станешь.

Настрой и вера в победу должны быть как у хоккейного ЦСКА.

Проигрывая в серии Металлургу 3:1 отыгрались 3:3 а сейчас ещё и вырвали победу и выиграли кубок Гагарина.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:22
Бикфалви - это, конечно, половина "Урала", тащер, без которого он бы давно вылетел. Два гола "Урала" на классе забил.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:02
Родственник все купил !
ДСА
ДСА
сегодня в 16:42
Вот она чемпионская игра Динамо!
альсато
альсато
сегодня в 16:38
Так сколько оставлять команд в РПЛ?...и главное..какие клубы?)))))...
Муслим90
Муслим90
сегодня в 16:28
К 25 минуте должны были вести 3-0. А потом случился нелепый гол урала и команду как будто подменили. Она психологически сломалась. Шунина надо на скамейку. Теперь бы 2 место сохранить.
Maikl322
Maikl322
сегодня в 16:19
Выше головы не прыгнешь,и так выдали лучший сезон за 15лет.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 16:18
Урал спасается!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:17
Симпатичный счет!)
David Young
David Young
сегодня в 16:16
Урал хорошо идёт на данный момент. Динамо Москва сдал в последнее время.
баск
баск
сегодня в 16:16
Иметь хороший, живой перевес с моментами, первыми забить и уйти на перерыв со счётом 1:2..
Да ещё Антон Владимирович вдруг надумал так красочно повспоминать молодость, что аж предметно поболеть за него хотелось, чтобы он хотя бы
на старости лет руки себе приделал.

Если до первого пропущенного играли интересно, то затем, и во втором тайме
в том числе, игра в основном разладилась.

Урал при этом действовал не без ошибок, его автобус порой неудачно выстраивался и отнюдь не был непреодолимым, но у нас ничего существенного предложить не получалось.
Замены тоже особого эффекта не дали..
И не сказать, чтоб вот прям сдались- даже некий гол престижа сумели забить,
но он был скорее жалким, чем грозным, и надежд на очки не добавил.

Кубок тоже так сольём, играя ни шатко ни валко?
Это будет, конечно, жесть.
Впрочем, то, что команда пребывает в яроковыраженном даунтренде- это далеко не новость.
Вопрос лишь в том, удастся ли ей и её ТШ остановить это..
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:16
Урал красавцы.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:11
Опять эта дыра Шунин напропускал между ушей! Гнать его надо из основы давно, есть же надёжный Лещук! Ну а Питер может уже начинать бухать! Поздравляю Зенит с чемпионством!
протон
протон
сегодня в 16:09
Глубочайшая ошибка Динамо, это приобретение Смолова как игрока.
Что на поле делают Смолов и Макаров? Правильно комментаторы говорят: Смолов вообще не попадает в командную игру... А Макаров вообще по воротам бить умеет?
Как только Макаров пришел в клуб ему предоставили место.Игрок одного финта,да и то не всегда выполняемого.Смолов тормозит атаку. Лещук сильнее Шунина. Да он легенда,но пора и честь знать Такое чувство,что Шварц потерял хватку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:09
Вечером возможен золотой матч в Питере!
dok66
dok66
сегодня в 16:08
Молодцы уральские парни ! С Победой !
makkie
makkie
сегодня в 16:07
Динамо "удивляет" второй тур кряду.
В итоге сами себя лишили шансов на первое место. Теперь уж Зенит точно своего не упустит. И мотивация побыстрее оформить чемпионство появится.

А Урал зубастый в гостях. Обул Динамо, мог обуть цска (если бы судья не накосячил). Молодцы!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Альфи (раскрыть)
сегодня в 16:07
Собаки не подлые твари, в отличии от людей. Просто Бикфалви выдал хороший матч.)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:06
Урал хорош, Эрик Бикфалви - дубль.
Эта команда ещё по трепет нервы любому клубу.
протон
протон ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 16:05
А ничего неожиданного лично для меня.
протон
протон
сегодня в 16:04
Динамо сами себе проиграли чемпионство в последних играх.
BDA81
BDA81
сегодня в 16:00
    порт
    порт
    сегодня в 15:59
    Кубок уже в Питере.
    Альфи
    Альфи
    сегодня в 15:59
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