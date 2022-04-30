«Урал» на выезде обыграл «Динамо»

«Динамо» дома уступило «Уралу» в матче 27-го тура РПЛ.
В составе хозяев отличился Арсен Захарян (7) и Клинтон Н'Жи (80), за гостей забивали Эрик Бикфалви (28, 67) и Даниел Мишкич (31).
«Динамо» расположилось на второй строчке (52), «Урал» — четырнадцатый (27).
Что на поле делают Смолов и Макаров? Правильно комментаторы говорят: Смолов вообще не попадает в командную игру... А Макаров вообще по воротам бить умеет?
Как только Макаров пришел в клуб ему предоставили место.Игрок одного финта,да и то не всегда выполняемого.Смолов тормозит атаку. Лещук сильнее Шунина. Да он легенда,но пора и честь знать Такое чувство,что Шварц потерял хватку.
Что на поле делают Смолов и Макаров? Правильно комментаторы говорят: Смолов вообще не попадает в командную игру... А Макаров вообще по воротам бить умеет?
Как только Макаров пришел в клуб ему предоставили место.Игрок одного финта,да и то не всегда выполняемого.Смолов тормозит атаку. Лещук сильнее Шунина. Да он легенда,но пора и честь знать Такое чувство,что Шварц потерял хватку.
Да ещё Антон Владимирович вдруг надумал так красочно повспоминать молодость, что аж предметно поболеть за него хотелось, чтобы он хотя бы
на старости лет руки себе приделал.
Если до первого пропущенного играли интересно, то затем, и во втором тайме
в том числе, игра в основном разладилась.
Урал при этом действовал не без ошибок, его автобус порой неудачно выстраивался и отнюдь не был непреодолимым, но у нас ничего существенного предложить не получалось.
Замены тоже особого эффекта не дали..
И не сказать, чтоб вот прям сдались- даже некий гол престижа сумели забить,
но он был скорее жалким, чем грозным, и надежд на очки не добавил.
Кубок тоже так сольём, играя ни шатко ни валко?
Это будет, конечно, жесть.
Впрочем, то, что команда пребывает в яроковыраженном даунтренде- это далеко не новость.
Вопрос лишь в том, удастся ли ей и её ТШ остановить это..
Да ещё Антон Владимирович вдруг надумал так красочно повспоминать молодость, что аж предметно поболеть за него хотелось, чтобы он хотя бы
на старости лет руки себе приделал.
Если до первого пропущенного играли интересно, то затем, и во втором тайме
в том числе, игра в основном разладилась.
Урал при этом действовал не без ошибок, его автобус порой неудачно выстраивался и отнюдь не был непреодолимым, но у нас ничего существенного предложить не получалось.
Замены тоже особого эффекта не дали..
И не сказать, чтоб вот прям сдались- даже некий гол престижа сумели забить,
но он был скорее жалким, чем грозным, и надежд на очки не добавил.
Кубок тоже так сольём, играя ни шатко ни валко?
Это будет, конечно, жесть.
Впрочем, то, что команда пребывает в яроковыраженном даунтренде- это далеко не новость.
Вопрос лишь в том, удастся ли ей и её ТШ остановить это..