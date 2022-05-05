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Роналду и Тьяго — среди претендентов на приз лучшему игроку апреля в АПЛ

вчера, 17:09

АПЛ объявила кандидатов на звание лучшего футболиста чемпионата в апреле.

Список претендентов на награду:

Натан Коллинз («Бернли»: 6 матчей, 2 гола), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»: 4 матча, 2 гола, 3 передачи), Бруно («Ньюкасл»: 6 матчей, 3 гола, 1 передача), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»: 5 матчей, 6 голов, 1 передача), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»: 4 матча, 5 голов), Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»: 4 матча, 4 гола, 1 передача), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»: 5 матчей, 0 голов, 0 передач, точность передач – 96% при 113 пасах), Леандро Троссард («Брайтон»: 5 матчей, 3 гола).

Лучшим игроком АПЛ по итогам марта был признан нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:36
Криштиану забил 5 голов в апреле. Во всех играх был одним из лучших на поле. Два раза признавался лучшим игроком матча. Как по мне, более чем заслужил
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 19:00
Не поклонник Роналду и никогда им не был, но....Откуда у человека столько мотивации? Он в курсе сколько ему лет?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:32
Рой Кин считает, что «Манчестер Юнайтед» следует удержать Криштиану Роналду в команде.

«Трансфер Роналду был краткосрочным решением, принятым ради фанатов, ради повышения цены акций. Но он все равно забивал. У «Манчестер Юнайтед» есть проблемы посерьезнее, чем у Криштиану Роналду.

Думаю, что его голы и игра гарантируют, что он останется в клубе. Но «Манчестер Юнайтед» должен собрать игроков вокруг него, нужно подписать других нападающих, должна быть конкуренция за место в составе.

Конечно, нехорошо, когда твоему лучшему бомбардиру, человеку, от которого ты зависишь, 37 лет. Но я бы определенно держался за Роналду.

Возможно, будет необходимость поговорить с ним о стиле игры, о том, что он не будет играть каждую неделю. Зачем избавляться от игрока, который забивает так много? Не вижу в этом логики», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:52
Много достойных
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:19
Тьяго хорош был
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