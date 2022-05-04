Полузащитник «Краснодара» Черников — лучший игрок матча против «Локомотива»

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вчера, 21:27

Полузащитник «Краснодара» признан лучшим игроком перенесенного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (1:0).

Черников стал автором победного гола «быков», а в дополнительное ко второму тайму время был удалён с поля.