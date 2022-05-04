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Полузащитник «Краснодара» Черников — лучший игрок матча против «Локомотива»

вчера, 21:27
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников признан лучшим игроком перенесенного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (1:0).

Черников стал автором победного гола «быков», а в дополнительное ко второму тайму время был удалён с поля.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:07
До хет трика Горди Хоу не хватило голевой передачи! Но всё равно, стал самым заметным на поле, а главное сделал результат! Выбор в пользу него, очевиден!
makkie
makkie
вчера в 21:58
Матч играет, матч дискву отбывает.
Повезло что забил, а так грубиян редкостный этот Черников. Но в РПЛ такие в почёте, к сожалению. И судьи часто закрывают глаза на их фокусы.
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:52
Тоже удивлён.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:35
Не припомню, чтобы удалённый с поля за два горчичника футболист признавался лучшим игроком матча. Ну да Бог с ним, болельщиков Краснодара с победой в матче и продолжением борьбы за медали чемпионата.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:32
Лучший, был приговорён к удалению силами правосудия !?!)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:32
молодец, все успел))
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