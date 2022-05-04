Полузащитник «Краснодара» Черников — лучший игрок матча против «Локомотива»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников признан лучшим игроком перенесенного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива» (1:0).
Черников стал автором победного гола «быков», а в дополнительное ко второму тайму время был удалён с поля.
Повезло что забил, а так грубиян редкостный этот Черников. Но в РПЛ такие в почёте, к сожалению. И судьи часто закрывают глаза на их фокусы.
Повезло что забил, а так грубиян редкостный этот Черников. Но в РПЛ такие в почёте, к сожалению. И судьи часто закрывают глаза на их фокусы.