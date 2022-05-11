Трофей чемпионата мира начал свой тур по странам

Кубок мира по футболу в Катаре начал своё путешествие по странам. В церемонии принял участие двукратный чемпион мира бразильский защитник Кафу. На мероприятие пришли тысячи поклонников футбола.
Кубок мира в рамках этого тура в следующие 6 месяцев пройдет через 54 страны, включая 32 страны, которые прошли отбор на мировое первенство. После этого трофей вернется в страну-хозяйку турнира Катар.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт на восьми стадионах в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Если ещё не известны три команды , участвующие в ЧМ 2022
Там может быть и Новая Зеландия и Австралия, Украина, Шотландия, Перу, ОАЭ, Уэльс.
Если ещё не известны три команды , участвующие в ЧМ 2022
Там может быть и Новая Зеландия и Австралия, Украина, Шотландия, Перу, ОАЭ, Уэльс.