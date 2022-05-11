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Трофей чемпионата мира начал свой тур по странам

сегодня, 13:49

Кубок мира по футболу в Катаре начал своё путешествие по странам. В церемонии принял участие двукратный чемпион мира бразильский защитник Кафу. На мероприятие пришли тысячи поклонников футбола.

Кубок мира в рамках этого тура в следующие 6 месяцев пройдет через 54 страны, включая 32 страны, которые прошли отбор на мировое первенство. После этого трофей вернется в страну-хозяйку турнира Катар.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт на восьми стадионах в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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Кафу
Перевод с gulf-times.com Фото: Сайт www.qatar2022.qa
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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 14:46
На Украину повезут?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 14:39
Россия ? ........... А это где ? ))))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:31
Ну всё, иду встречать!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 14:31
В Россию тоже привезут?
Bensurr
Bensurr
сегодня в 14:29
    Мés que un сlub
    Мés que un сlub
    сегодня в 14:04
    Интересно, как они планировали маршрут кубка
    Если ещё не известны три команды , участвующие в ЧМ 2022
    Там может быть и Новая Зеландия и Австралия, Украина, Шотландия, Перу, ОАЭ, Уэльс.
    санек002
    санек002 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
    сегодня в 14:00
    в дюнах!
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    сегодня в 13:50
    Долгая дорога.
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