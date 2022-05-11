Трофей чемпионата мира начал свой тур по странам

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сегодня, 13:49

Кубок мира по футболу в Катаре начал своё путешествие по странам. В церемонии принял участие двукратный чемпион мира бразильский защитник . На мероприятие пришли тысячи поклонников футбола.

Кубок мира в рамках этого тура в следующие 6 месяцев пройдет через 54 страны, включая 32 страны, которые прошли отбор на мировое первенство. После этого трофей вернется в страну-хозяйку турнира Катар.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт на восьми стадионах в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.